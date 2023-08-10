Erkin Koray hayatını kaybettiği Toronto'da defnedilecek

Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, akciğer sönmesi nedeniyle tedavi gördüğü Toronto'daki hastanede pazartesi günü yaşamını yitirdi. Usta sanatçı yarın Toronto'da defnedilecek.

HAYRANLARI İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, arkasından görkemli bir cenaze töreni yapılmasını istemeyen, sıradan biri gibi sessiz sedasız defnedilmek isteyen Erkin Koray'ın Kanada'daki cenaze töreni bilgileri belli oldu. 24 Haziran 1941'de Türkiye'de doğan Mustafa Erkin Koray'ın sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek. Sanatçı toplantının ardından Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Erkin Koray, vefat etmeden önce kızı Damla Koray'a son albümünü teslim etmişti.