Üye Girişi
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı - Son Dakika

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

28.09.2021 19:43
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı, System.String[]

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı Mezalimin yaşandığı fırına, Türkçe ve İngilizce tabelalar asıldı Adana'nın Kozan ilçesinde Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın, ziyarete açıldı.

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Mezalimin yaşandığı fırına, Türkçe ve İngilizce tabelalar asıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın, ziyarete açıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasının ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1915 olaylarında birçok Müslüman ve Türkün katledildiği, ibadethanelerinin kurşunlandığı ve fırınlarda Türklerin yakıldığı Kozan ilçesinde, Ermenilerin zulmünü belgelemek üzere mezalimin yaşandığı fırını, Türkçe İngilizce tabelalar astırıp ziyaretçilere açtı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'da bir çok fırında mezalim yaşandığını belirterek, "Son ve tek elimizde kalan bu fırını ziyaretçilere açtık. Ermeniler ve Fransızlar hem suçlu hem güçlü. Hocalı katliamını unutup Ermeni ve haçlı lobisi bizi algı ile soykırım yaptığımızı iddia ediyorlar. Bizlerde onların ilçemizde Türkleri diri diri yaktığı tarihçiler tarafından katliamın belgelendiği bu fırını ziyaretçilere açtık. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hocamız tarafından metin hazırlandı ve Ermenilerin bölgemizdeki yaptığı katliamın yaşandığı fırına Türkçe İngilizce yazılar astık" diye konuştu.

Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı ise Kozan'da Ermenilerin zulümlerinin ve mezalimlerinin yaşandığını aile büyüklerinden öğrendiklerini belirterek, "Büyüklerimizden Türklerin ve bebeklerin yakıldığını dinledik. Ama kamuoyunda bunu Türkler yapmış gibi lanse ediliyor. Bizde bunu kanıtlamak için bu fırını sembolik olarak düzenledik ve çokta ilgi görüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Kazım Özgan, İngilizce, Adana, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır 19:29 AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi 18:53 Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi
Tartıştığı kişinin iş yerine ateş atan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu 18:32 Tartıştığı kişinin iş yerine ateş atan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor 15:31 Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i         
19:29
İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL         
19:21
İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti         
18:54
Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde siftah yapmak istiyor! Ajax-Beşiktaş maçı başladı Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde siftah yapmak istiyor! Ajax-Beşiktaş maçı başladı         
18:50
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi         
15:48
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar         
12:57
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 19:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement