Erzincan\'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" ile "15 Temmuz Günü Yaşananları Anlatan Kronolojik Fotoğraf Sergisi" ve "15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile il protokolü katıldı.

Protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Aydoğdu, daha sonra anma merkezi ile fotoğraf ve kitap sergilerini dolaşarak incelemelerde bulundu.

Aydoğdu, anma merkezinde 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğraflar, video görüntüleri, gazete kupürleri ile olayların kronolojik olarak aktarıldığı bilgilendirme panolarının yer aldığını belirtti.

Merkezde ayrıca ziyaretçilere farklı bir deneyim sunan sanal gerçeklik alanının da bulunduğunu ifade eden Aydoğdu, tüm vatandaşları anma merkezini ziyaret etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin birlik ve beraberliğiyle yazılan 15 Temmuz destanının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Aydoğdu, "15 Temmuz, milletimizin yalnızca bir ihaneti bertaraf ettiği gece değil, aynı zamanda istiklaline zincir vurulamayacağını, bayrağını yere düşürmeyeceğini ve iradesini hiçbir vesayete teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere vatanın hangi bedeller ödenerek kazanıldığının anlatılmasının önemine dikkati çeken Aydoğdu, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür dilediklerini söyledi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi", "15 Temmuz Günü Yaşananları Anlatan Kronolojik Fotoğraf Sergisi" ile "15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi", 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. - ERZİNCAN