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Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü'nde fidan dikiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarmanın bomba arama ile arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile devam eden programda, komando timleri de gösteri yapıp Türk bayrağı açtı.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, törende yaptığı konuşmada, hem geçmişi onurlandırmak hem de geleceğe sağlam bir miras bırakmak için toplandıklarını söyledi.

Jandarmanın 1839 yılında kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve asayişinin sağlanmasında stratejik bir role sahip olduğunu ifade eden Canpolat, "Jandarma, kırsal kesimlerde ve sınır bölgelerinde halkımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve düzeni sağlamak misyonunu üstlenmiştir." dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık da 185. yılda 185 fidan dikim töreni gerçekleştirildiğini belirterek, atalardan devralınan ağaç, çevre ve yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmanın en başta gelen görevlerden olduğunu dile getirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılının tüm çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılar, program sonunda jandarmanın faaliyetlerini anlatan sergiyi gezdi.