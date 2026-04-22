Erzincan\'da \'Kampüsten Dünyaya\' Paneli

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öncülüğünde "Kampüsten Dünyaya: Öğrencilerin Gözünden ABD-İsrail- İran Gerilimi" paneli gerçekleştirildi.

Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panele, Rektör Yardımcıları Ali Ercan Ekinci, Adem Başıbüyük ve Çağrı Çırak ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kerem Karabulut katıldı.

Panelin açılışında konuşan Karabulut, üniversitelerin düşünce üreten ve topluma yön veren kurumlar olduğunu belirterek, öğrencilerin böylesine önemli bir konuyu ele almasının anlamlı olduğunu ifade etti. Uluslararası gelişmelerin insani boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Ekinci de küresel güç dengeleri ve bu süreçlerin etkilerine değinerek, öğrencilerin bu tür konulara ilgi göstermesinin önemine dikkat çekti.

Moderatörlüğünü Ersin Korkmaz'ın yaptığı panelde, farklı bölümlerden öğrenciler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ERZİNCAN