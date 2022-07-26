Kavakyolu Mahallesi'nde ise arazide yavru bir köpeğin zincirle direğe bağlı olarak mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine İtfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

Erzincan'da bir kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: AA

Erzincan Belediyesi, Erzincan, İtfaiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.