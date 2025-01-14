Erzincan'da polis ekipleri görme engelli çocuklarla buluştu

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolaysıyla görme engelli çocuklarla bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Kamer Torun Özel Eğitim Anaokulu ve Üzümlü Şehit Fatih Devravut İlkokulu anasınıfında eğitim gören görme engelli çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet edip çeşitli etkinlikler yapan polisler, miniklere hediyeler verdi.

Ekipler, daha sonra gelen talep üzerine ekip aracına bindirdikleri çocuklarla megafondan "Sarı gelin" türküsünü söyledi.