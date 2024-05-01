Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Girlevik Şelalesi\'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğüne bağlı manevi rehberler, üniversite öğrencileriyle birlikte Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında atıklardan arındırılan turistik bölgede piknik yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Gül, programın gençlerin çevre bilinci ve temizlik konusundaki farkındalığını artırmayı amaçladığını belirtti.

01.05.2024 16:07
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Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğündeki manevi rehberler, üniversite öğrencileri ile turistik ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Piri Sami Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencilerine manevi rehberlik yapan Mehmet Kurtaran ile Enfal Baytekin, öğrencilerle Girlevik Şelalesi ve Atatürk Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gönüllü grup, doğal güzelliğe sahip turistik bölgeyi atıklardan arındırdıktan sonra piknik de yaptı.

İl Müftüsü Muharrem Gül, farkındalık oluşturmak için öğrencilerle etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin bilinç ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik etkinlikleri çok değerli ve önemli bulduğunu ifade eden Gül, "Hazreti Peygamber'in 'temizlik imanın yarısıdır' hadisişerifini şiar edinerek düzenlenen program ile gençlerimizde çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması, İslam dininin temizliğe verdiği öneme dikkat çekilmesi amaçlanmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Girlevik Şelalesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi - Son Dakika

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