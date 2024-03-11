Erzincan\'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İftar Verilecek

Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.
Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.
Günlük bin kişi ile sınırlı olan iftar yemeğine başvurular, "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden günlük alınacak.
Öğrenciler, yaptıkları başvurularla o akşamki iftara katılabilecek. Uygulama üzerinden yapılan başvurular günlük bin kişiyi aştığında başvuru ekranı kapanacak.
Söz konusu uygulamayla hazırlanacak yemek sayısının belirlenmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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Toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını konu alan 'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' belgeselinin İzmir'deki gösterimi yapıldı. Belgeselde Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, eserleri ve edebiyat dünyasına katkıları anlatılıyor. Seslendirmesini Tamer Levent, müziklerini ise Yıldıray Gürgen yapmıştır. Belgesel, Türk edebiyatında toplumsal gerçekçiliğin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla açılan Terkos Kültür Evi, İSKİ tarafından restore edilen Osmanlı döneminin ilk modern su tesisi pompa istasyonudur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Malatya'da 3 bin 200 kişiye iftar yemeği verecek. Ayrıca Tunceli'de 4 bin 500 kişiye, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verilecektir. İftar programı, Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde gerçekleştirilecektir.
90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden tiyatrocu ve oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze namazı Levent Afet Yolal Camisi'nde kılındı. Yıldızoğlu'nun çocukları, eski eşi ve pek çok ünlü oyuncu ve tiyatrocu cenazeye katıldı. Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkılar sağlamış bir isimdi.
Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Bayram Çelik, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Doruk ve Çelik ateşledi. Vali Doruk, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu belirtti ve Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunu vurguladı. Başkan Çelik ise bandomuzun ramazanda Amasya'ya renk kattığını ve birlik ve beraberlik duygularını artırdığını söyledi.
Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
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