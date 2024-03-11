Erzincan\'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İftar Verilecek

Amasya'da Ramazan Ayında Harşena Kalesi'nde Konser Verildi

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Bayram Çelik, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Doruk ve Çelik ateşledi. Vali Doruk, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu belirtti ve Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunu vurguladı. Başkan Çelik ise bandomuzun ramazanda Amasya'ya renk kattığını ve birlik ve beraberlik duygularını artırdığını söyledi.