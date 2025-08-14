Erzincan'da Yaşayan Miras Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek Erzincan Yaşayan Miras Festivali farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi işbirliğinde 15-17 Ağustos tarihleri arasında 17 ilden 60'ı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılacağı, birçok sanat dalının tanıtılacağı festival, Dörtyol Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen festival, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçılarla dolu etkinlik, kentin kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'de ilk defa "Anadolu'nun Bakırcıları Erzincan'da" etkinliği düzenlenecek

Erzincan'da ilk kez düzenlenecek Yaşayan Miras Festivali, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı Türkiye'nin dört bir yanından gelen bakır ustalarının katılımıyla "Anadolu'nun Bakırcıları Erzincan'da" etkinliği de festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Etkinlik için Türkiye'nin her bölgesinden davet edilen bakır ustaları farklı tekniklerle ürettikleri ve işledikleri bakır ürünlerini sergileyerek tanıtacaklar.