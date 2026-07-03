Erzincan\'da "Yaşayan Miras Şöleni" kapılarını açtı

Erzincan'da bu yıl ikinci kez düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni", düzenlenen törenle başladı.

Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'ın asırlık medeniyet birikimini bugünün heyecanıyla buluşturduğunu belirterek, "Erzincan bugün sadece kültürümüzü sergilemiyor, onu yaşatıyor, çoğaltıyor ve geleceğe taşıyor. Bu anlamlı buluşma milletimizin kökleriyle bağını güçlendirirken ortak değerlerimizi de evlatlarımızla buluşturuyor." dedi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programın ardından protokol üyeleri, el sanatları stantları ile Türk süsleme sanatları sergilerini dolaşarak sanatçılardan bilgi aldı.

Şölen kapsamında mücevher sadekarlığı, deri işleme, çömlekçilik, tespih yapımı, Türk okçuluğu, filografi, sedef kakma, sepet örücülüğü, mozaik, iğne oyası, bakır işleme, cicim dokuma, baston yapımı, ebru, telkari, ahşap oymacılığı, Yemenicilik ve savatlı gümüş işleme başta olmak üzere çok sayıda geleneksel el sanatı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen etkinlikte, 21 ilden yaklaşık 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar eserlerini Dörtyol Meydanı'nda sergiliyor.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde 12 unsuru ve 18 kültürel miras taşıyıcısı bulunan Erzincan, "Yaşayan Miras Şöleni"ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapıyor. - ERZİNCAN