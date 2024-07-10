Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın, köyün birçok işini ATV'sini kullanarak yapıyor. Köyün 1984 yılında muhtarı seçilen 'Şükrü dede' o tarihten bu yana girdiği hiçbir seçimde mührü kaybetmedi. Muhtar Eraydın, köyündeki altyapı ve ulaşım sorunlarını devlet ve vatandaş işbirliğiyle çözdüğünü belirtti. Ayrıca, köylülerin düğünlerine katılarak klarnet çaldığını ve rahmetli olanların mezarlarını hazırladığını söyledi. Köylüler, Eraydın'ı çalışkan ve köy için mücadele eden bir insan olarak tanımladılar.

10.07.2024 11:21
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın, köyün birçok işini ATV'sini kullanarak yapıyor.

Köyün 1984 yılında muhtarı seçilen "Şükrü dede" o tarihten bu yana girdiği hiçbir seçimde mührü kaybetmedi.

"Zorla yapılan işten hayır gelmez"

Muhtar Şükrü Eraydın, AA muhabirine, Ankara'da kısa süre eğitimi için kaldıktan sonra köyüne döndüğünü ve büyüklerinin ısrarı üzerine muhtarlığa aday olup seçildiğini söyledi.

Köyündeki birçok altyapı ve ulaşım sorununu kısa sürede devlet vatandaş el birliğiyle çözdüğünü ifade eden Eraydın, şöyle konuştu:

"Seçildikten sonra köyün yollarını tamamlamaya çalıştım. Daha sonra köyün altyapısıyla uğraştım. Kazıların çoğunu kendi elimizle yaptık. 2 kilometre kanalizasyon, 1454 metre içme suyu ve 3 kilometre sulama hattı yaptık. Severek yaptık, zorla yapılan işten hayır gelmez. Bağ evlerinin bazılarıyla köy evlerinin tamamı kanalizasyona kavuştu. Gücüm yettiğince köyün iç yapısıyla uğraştım ve kısmen tamamladım. Bu dönem çekilecektim, komşular istemedi, ben de devam ettim."

Eraydın, muhtarlığı hayatının bir parçası haline getirdiğini belirterek hem köyünü hem de köylüsünü çok sevdiğini anlattı.

" Süleyman Demirel'den teşekkür almıştım ve Kemaliye'de 'yılın muhtarı' seçilmiştim"

Köylülerin de kendisini sevdiğini vurgulayan Eraydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevilmemin nedeni, çoğu delikanlının düğününü yaptım, düğünlerinde klarnet çaldım. Rahmetli olanların mezarlarını hazırladım. İyi günde, kötü günde köylümün yanında oldum. Muhtarlığım sırasında komşu köylerle iyi geçindim, çözülmemiş hiçbir meselemiz yok. Bu sebeple, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den teşekkür almıştım ve Kemaliye'de 'yılın muhtarı' seçilmiştim. Kemaliye'de 11 mahalle, 61 köy olmak üzere 72 muhtar var. Bunların en kıdemlisi ve yaşlısı benim. Ömrüm olursa devam ederim. Devletimin ve köylümün yanında oldum. Bu işin sırrı köylüyle ve devletle iyi geçinmek."

Eraydın, önceden at ve eşeğe binerek köylünün ihtiyacına yetişmeye çalıştığını, artık yaşlandığından dolayı ATV aracı ile gezdiğini kaydetti.

Köylülerden Latif Yalçıner de çocukluğundan beri Eraydın'ı muhtar olarak tanıdığını dile getirerek, "Muhtarımız çok çalışkan ve çok yönlü birisi. Muhtarlıkların sosyal imkanlarının çok zayıf olduğu dönemlerde dahi elini taşın altına koyarak, yıllardır köy için mücadele eden bir insan. 10 dönemdir muhtarlık yapıyor, bu süre içerisinde hiçbir menfaat beklemeden köy için elinden gelen çabayı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40 yıldır muhtarlık yapan 79 yaşındaki Şükrü Eraydın - Son Dakika
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