Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi

Erzincan\'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi

Erzincan'da düzenlenen Terzibaba Günü programı kapsamında vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde dualarla bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu, Terzibaba'yı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

27.08.2024 14:16
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Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftü Vekili Gökhan Badem'in de dua ettiği programda, Vali Hamza Aydoğdu, burada kurulan "Terzi Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın tarihi günlerden birini yaşadığını söyledi.

Anadolu'nun evliyalar ve enbiyalar diyarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Her il manevi bir şahsiyeti ile yad edilir, anılır. Biz de bütün arkadaşlarımızla, belediye başkanımız, rektörümüz ve STK'lerle bir karar verdik. 'Ağustos ayının son haftasını Terzibaba Günü ilan edelim ve Terzibabamızı yad edelim' dedik. Bugün çocuk, kadın ve yaşlılarımız ile vatandaşlarımızdan oluşan muazzam bir kalabalıkla birlikte sabah namazı ile Terzibaba'yı yad etmeye onun manevi şahsiyetinden feyz almaya çalıştık. Biz millet olarak, kendi tarihimizi, kültürümüzü ve kendi değerlerimizi yaşattığımız müddetçe ayakta kalırız. Bu değerlerimizi de bugün yaşatıp aynı zamanda gençlere de aktarmamız gerekiyor. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Gerçekten bu millet milli ve manevi değerleri ile birlikte kök saldığı müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez."

Etkinlikler kapsamında gün içinde Terzibaba'nın hayatı ve manevi mirasının konuşulacağı Terzibaba Sempozyumu, mevlit, semazen gösterileri ve geleneksel Türk musikisi dinletisi de gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde sanatçı Ahmet Özhan ise Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi - Son Dakika

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