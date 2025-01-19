Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinliği

Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinliği

EİT, Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilanı kapsamında hikaye anlatma programı düzenledi.

19.01.2025 22:46
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında, "Aşık Kerem Erzurum'a Varanda" adı verilen hikaye anlatma programı düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, "EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum" etkinlikleri kapsamında, EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Aşık Kerem Erzurum'a Varanda" adlı hikaye anlatma programı, Sümmani Baba Aşıklar ve Gelenek Evi'nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Selma Uygur'un yaptığı programın açılışında konuşan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum'un Anadolu ile Kafkasya ve Türkistan arasında geçidi bekleyen, ticaret, göç ve ordu yollarının kavşağında bulunan şehir olması sebebiyle Türk dünyasının ve Anadolu'nun kültürel zenginliklerine sahip, bunları yaşatan çok önemli şehir olduğunu söyledi.

Ertaş, Aşık Kerem'in de tıpkı Köroğlu ve Dede Korkut gibi hem Türk dünyasının hem Erzurum'un önemli kültür varlığı olduğunu ifade ederek, unutulan halk hikayeciliğini yeniden başlatmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

Tiyatro sanatçısı ve eğitimci de olan TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi Selim Adım ise Türk kültüründe "Meddahlık ve hikaye anlatıcılığı" konusunda programa katılanlara bilgi verip Kerem ile Aslı hikayesinin İsfahan'da doğuş serüvenini anlattı.

Adım'ın anlattığı hikayeden sonra şarkıcı Metin Kara da sözleri Aşık Kerem'e ait türküler seslendirdi.

Programa, Erzurumlular ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinliği - Son Dakika

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