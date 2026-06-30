Karnavas Dut Pekmezi Festivali'nde çocuklar parmakla pekmez yemek için yarıştı - Son Dakika
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Karnavas Dut Pekmezi Festivali'nde çocuklar parmakla pekmez yemek için yarıştı

Karnavas Dut Pekmezi Festivali\'nde çocuklar parmakla pekmez yemek için yarıştı
30.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:23
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Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Karnavas Dut Pekmezi Festivali, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde çocuklar için parmakla pekmez yeme yarışması ve halat çekme müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde düzenlenen 6. Geleneksel Karnavas Dut Pekmezi Festivali, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde, çocukların parmakla pekmez yeme yarışması ve halat çekme müsabakaları ilgi odağı oldu.

Bursa Ormanağzı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yönetim kurulu üyeleri ve Ormanağzı Mahallesi Muhtarı Fikri Ulusoy'un organizasyonuyla sarıçam ormanları içerisindeki Soğuk Pınar mesire alanında yapılan festivalin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Emrah Aydın yaptı.

Yöresel ürünler görücüye çıktı

Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına akın eden vatandaşlar, davul-zurna ve orkestra eşliğinde sahne alan düğün sanatçısı Erdi Özden'in seslendirdiği hareketli türkülerle halaylar çekerek unutulmaz bir gün yaşadı. Festival kapsamında kurulan stantlarda, bölgenin önemli yöresel ürünlerinden Karnavas Dut Pekmezi ile Karnavas Bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar hem yöresel ürünleri yakından tanıma hem de satın alma imkanı buldu. Festivalin ana sponsorluğunu üstlenen iş insanları Şeref Aktürk ve Turgay Kurt ile ayrıca festivale destek sağlayan Mete Yiğit'e katkılarından dolayı protokol tarafından plaket takdim edildi. Ormanağzı Mahallesi sakinleri de organizasyona çeşitli destekler sağlayarak festivalin başarılı şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulundu.

Parmakla pekmez yarışması renk kattı

Etkinlik boyunca vatandaşlara ücretsiz cağ kebabı ikram edilirken, özellikle çocuklar için düzenlenen parmakla pekmez yeme yarışması büyük ilgi gördü. Tabaklardaki pekmezleri parmaklarıyla yemeye çalışan çocuklar, izleyenlere hem eğlenceli hem de renkli anlar yaşattı. "Bal tutan parmak yalar" atasözü bu kez adeta "pekmez tutan parmak yalar" sözünü hatırlatırken, yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi. Festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri olan halat çekme yarışmasında ise gençler ve çocuklar kıyasıya mücadele etti. Büyükler kategorisinde halatın aniden kopması sonucu yarışmacıların yere düşmesi, hem izleyenleri güldürdü hem de festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Festivale; Olur İlçe Kaymakamı Semanur Kalkan, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, MHP Genel Başkan Danışmanı M. Hanifi Macit, Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, DAP Bölge Başkanı Halil İbrahim Güray, MHP Olur İlçe Başkanı Bülent Polat ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, kurum müdürü ve vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karnavas Dut Pekmezi Festivali'nde çocuklar parmakla pekmez yemek için yarıştı - Son Dakika

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