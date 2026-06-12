Erzurum\'da "Yaşayan değerlerin sanat yolculuğu" sergisine yoğun ilgi

Erzurum'da 65-85 yaş arası 25 kadının el emeğiyle hazırladığı el sanatları eserleri, "Yaşayan Değerlerin Sanat Yolculuğu" El Sanatları Sergisi, tarihi Çifte Minareli Medrese'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Ünitesi, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve üretkenliklerini desteklemek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

El Sanatları Kursu Öğretmeni Gülçin Bayhan'ın eğitim verdiği kadınların hazırladığı yaklaşık 50 seçkin eser, açılışta sergilendi. Mozaik taş işçiliğinden ahşap oymaya, tablolardan 3D çalışmalara, kağıt kesme sanatından tığ örgüsüne kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, katılımcılardan ve sanatseverlerden tam not aldı.

Sergide Fatma Kılkıl, Hüsniye Altun, Serpil Bayramoğlu, Zümral Yunusoğulları, Katibe Orhan, Zehra Çalıkuşu, Fazilet Aliağaoğulları, Sevim Kürkçüoğlu, İlknur Dursun, Birgül Kurt Gerçek, Gonca Yılmaz, Mine Yılmaz, Ayşegül Dursunoğlu, Esra Gür, Gönül Yalçın, Nurdan Varamaz, Gülden Alp, Nilüfer Pasin, Şenay Dumlu, Canten Pasin ve Ekatarina Mumcu'nun yanı sıra, merhumeler Yüksel Öztaşyanar ve Nuran Yerli'nin eserlerine yer verildi.

"Beş ayımı aldı, kendime olan özgüvenim arttı"

Kare kristaller ve mavi mozaik taşlar kullanarak hazırladığı, üzerinde Arapça ayet yazılı tablosuyla dikkat çeken 69 yaşındaki kursiyer Fazilet Aliağaoğulları, sergideki mutluluğunu, "Benim yaklaşık beş ayımı aldı. Çok keyifliydi. Bir kısmını evde, bir kısmını da kursta çalışarak yaptım. Boncuklarını tek tek dizdim. Burada da Kehf Suresi'nin 30. ayeti yazıyor. Ayetin anlamı da Allah'ın güzel işler yapan kullarını mükafatlandıracağı yönünde. Bunu yaparken çok keyif aldım. Kendime olan özgüvenim arttı. Demek ki bizler de bir şeyler başarabiliyormuşuz diye düşündüm. Çok hoşuma giderek, büyük bir zevkle yaptım. Satmayı düşünmüyorum. Evlatlarımın her birine de birer tane yapmayı düşünüyorum" sözleriyle aktardı.

"Hanımlar da üretmeye aralıksız devam ediyor"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise serginin ortaya çıkış hikayesini ve projenin gelecekteki hedeflerini anlatarak yaşlı vatandaşların zihinsel ve bedensel sağlığına vurgu yaptı. Engin, "Bu sergi aslında bir fikirden doğdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in kurduğu yaşlı destek ünitemiz var. Bu sistem kapsamında yaşlı vatandaşlara evlerinde destek veriliyor, bakım hizmetleri sunuluyor. Hocamızın önerisiyle farklı bir çalışma başlatıldı. 'Bunları sadece hasta olduktan sonra desteklemek yerine, daha az hastalanmalarını sağlayacak sosyal ve üretken bir ortam oluşturalım' düşüncesiyle yola çıkıldı. Bunun üzerine ekip kuruldu ve şu anda tamamı 65 ile 85 yaş arasındaki hanımlardan oluşan bir grup çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Ortama girince insan gerçekten huzur buluyor. Ablalarımızın hem zihnen hem de bedenen daha dinç kaldıklarını gördük. Bu nedenle geliştirmeyi düşündüğümüz modelin ilk adımı bu sergi oldu. Sergide yer alan eserler de amatör sayılmayacak kadar kaliteli ve nitelikli çalışmalar. Şu anda yaklaşık 25 kadın bu çalışmalardan faydalanıyor ancak yakın zamanda alanı büyütüp daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada yaklaşık 50 eser sergileniyor fakat imkan yetersizliği nedeniyle getiremediğimiz birçok eser de var. Çünkü sanatın birçok alanından çalışmalar bulunuyor. Resim, kağıt kesme sanatı, ahşap çalışmaları, boyama, el örgüsü, tığ örgüsü gibi çok sayıda farklı eser yer alıyor. Hanımlar da üretmeye aralıksız devam ediyor." diye konuştu. - ERZURUM