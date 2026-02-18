Erzurum\'da bir ilkokulun tüm sınıfları ramazana özel süslendi

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki bir ilkokulda bulunan 16 sınıf, ramazan ayına özel olarak süslendi.

İlçe merkezinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'ndaki öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde okulun 16 sınıfını ve en üst kattaki koridor köşesini ramazan temasıyla donattı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Okul Müdürü Murat Vahdettin Karaköse, AA muhabirine, ramazana özel süslenen okulda 388 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Karaköse, öğrencilerin davul eşliğinde maniler söylediğini belirterek, "Ramazana hazırlık ve hatırlatıcı olması anlamında çocuklarla davul etkinliği yapıyoruz. Okulumuzu panolarla donattık ve ramazan köşesi oluşturduk. Okulumuzda 16 sınıf var, hepsi süslendi ve konuya özel hazırlık var. Ramazan etkinliklerini, ramazan ayının farkındalığını hissettirmek için sürdürüyoruz. Manilerle bu kültürü çocuklarda oturtmak istedik." diye konuştu.