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Erzurum'da gençler kültürel ve sanatsal faaliyetle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti - Son Dakika

Erzurum'da gençler kültürel ve sanatsal faaliyetle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

05.02.2022 15:59
Erzurum'da gençler kültürel ve sanatsal faaliyetle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

Erzurum'da teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek isteyen gönüllü geçler, "Sosyal medyadan sosyal meydana" sloganıyla yıl boyunca yaptıkları sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikleri alışveriş merkezinde sergiledi.

Erzurum'da teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek isteyen gönüllü geçler, "Sosyal medyadan sosyal meydana" sloganıyla yıl boyunca yaptıkları sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikleri alışveriş merkezinde sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, genç ve çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliği kapsamında vatandaşların yoğun olduğu MNG Alışveriş Merkezi'nde geldi.

Burada müzik, resim, spor, sanatsal ve kültürel etkinlikler sergileyen gençlere vatandaşlar da eşlik etik.

Özellikle ailer ile çocukları, etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 30'a yakın kurstaki öğrencilerin aileleriyle katıldığını söyledi.

Okul başarısının yanında gençlerin kişisel gelişimine de katkı sağlamak istediklerini anlatan Yılmaz, "Yıl boyunca yaptığımız kurslarımızı alışveriş merkezinde sergiledik. Sporun ardından tiyatro ekibimiz oyun sergiledi. Etkinlik çok renkli geçiyor." dedi.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde teknoloji bağımlılığının arttığına dikkati çekerek, "Özellikle Kovid-19 döneminde evde vakit geçildiğinden genç ve çocuklarımız, televizyona, telefona çok bağımlı oldular. Teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak. " diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da gençler kültürel ve sanatsal faaliyetle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti - Son Dakika


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