Erzurum'da güvenlik görevlisi Ramiz Bulut, tespih taşlarına gül ve tuğra işliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da güvenlik görevlisi Ramiz Bulut, tespih taşlarına gül ve tuğra işliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da güvenlik görevlisi Ramiz Bulut, tespih taşlarına gül ve tuğra işliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da güvenlik görevlisi Ramiz Bulut, boş zamanlarında Oltu taşı, fil ve mamut dişi ile ahşabı tespihlere işliyor. 14 yıl önce ahşap oymacılığına başlayan Bulut, 6 yıldır sürdürdüğü tespih işlemeciliğinde gül ve Osmanlı Tuğrası gibi motifler hazırlıyor.

Erzurum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ramiz Bulut, vardiyalı işinden arta kalan zamanlarında fil ve mamut dişi, Oltu taşı ve ahşabı işleyerek tespihlere farklı bir anlam kazandırıyor. 14 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını 6 yıldır tespih işlemeciliğiyle sürdüren Bulut, sipariş üzerine gelen tespihleri yaptığı ince işçilik ve göz nuru işlemelerle özgün eserlere dönüştürüyor.

Vardiyalı güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramiz Bulut, boş zamanlarını tespih işlemeye ayırıyor. Ahşap oymacılığına 14 yıl önce başlayan Ramiz Bulut, bir arkadaşının yönlendirmesiyle 6 yıl önce tespih işlemeciliğine yöneldi. Çalışmalarında Oltu taşının yanı sıra fil ve mamut dişi ile ahşabı da kullanan Bulut, tespihlerin taşlarını tek tek işleyerek gül, bayrak, Osmanlı Tuğrası gibi çeşitli motifler ortaya çıkarıyor.

Ramiz Bulut'un çalışmalarında tespihin taşlarının yanı sıra imame bölümleri de işleniyor. İmame gruplarının yapımı 3-5 gün içerisinde tamamlanırken, 33 taşı ve imamesi birlikte işlenen tespihler 1 ila 1,5 ayda hazırlanıyor. Belirli bir konu üzerine yapılan ve daha detaylı işlemeler içeren tespihlerin tamamlanması ise 4-5 ayı buluyor.

Çevresinden ve koleksiyonerlerden gelen siparişler üzerine çalışmalar yapan Bulut, her tespih üzerinde farklı işlemeler gerçekleştirerek eserleri kişiye özel ve dünyada tek hale getiriyor.

"Boş zamanlarımda tespihin üzerine nakış yapıyorum"

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Ramiz Bulut, "Vardiyalı çalıştığımız için boş zamanlarımda tespih üzerine nakış yapıyorum. Yaptığımız çalışmalar hikayesi olan çalışmalar. Yani daha önceden yapılmamış, konulu çalışmalar yapıyoruz. 14 yıl önce ahşapla tevafuk olarak başladım ve son 6 yıldır da tespih üzerine bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bu işe başladım. Ağaç grupları, diş grupları dediğimiz, Oltu taşı üzerinde çalışıyorum. Yani genel olarak çalışmalarım bu yönde. Tespihlerin hepsini işleme ve imame grubu dediğimiz iki ayrı çalışmalar yapıyoruz. İmame grupları 3-5 gün içerisinde bitirebiliyorum ama oyma, 33 taşı ve imamesini işlediğim tespihler 1-1,5 ayımı alıyor. Konu üzerine işleme yaptığım tespihler ise 4 ila 5 ay sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüvenlikOsmanlıErzurumSanatYaşamOltuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:01:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da güvenlik görevlisi Ramiz Bulut, tespih taşlarına gül ve tuğra işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei