Erzurum'da Tarihe Yolculuk: Demir Çağ Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da Tarihe Yolculuk: Demir Çağ Sergisi Açıldı

Erzurum\'da Tarihe Yolculuk: Demir Çağ Sergisi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. yılına özel sergide, 3 bin yıl öncesine ait 144 eser sergilendi, tarihi yaşam anlatıldı.

18.05.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURİYET'İN 102'nci yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında, '3 Bin Yıl Önce Demir Çağda Erzurum' sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını gerçekleştirdiği '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' kapsamında, Erzurum Müzesi'nde hazırlanan sergide, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini anlatan ve ilk kez sergilenen 144 eser yer aldı. Açılış törenine katılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Anadolu coğrafyasının birçok kadim kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu topraklarda yaşayanların doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini belirten Dündar, "Dağlık ve bir o kadar da zorlu coğrafyası ile Anadolu'nun çatısı unvanını alan bölgemiz, binlerce yıldır bu yüksek yaylalarda pek çok kadim kültüre ev sahipliği yaparken, bu toprakların insanı da doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebilmiştir. Bugün, Erzurum müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 adet eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve dahası hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır" diye konuştu.

3 bin yıl önce bölgedeki beyliklerin, merkezi bir imparatorluğa dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı, zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğünü ifade eden Dündar, "Tarih süreci içerisinde gezerken; taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip bu aletle derisinden kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik edeceksiniz. Sürecin insanoğlunun hayatına kattığı teknolojik gelişimleri, ustaca biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 bin yıl önce dahi gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına nasıl dahil ettiğini izleyeceksiniz. Velhasıl, insana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek çok sayıda katılımcı özel bölmelerde sergilenen 144 eseri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Erzurum, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Tarihe Yolculuk: Demir Çağ Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon 10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

17:52
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
10:24
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti Hemen ehliyetine el konuldu
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
10:18
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 18:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tarihe Yolculuk: Demir Çağ Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.