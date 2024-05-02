Erzurum'da Tatbikat İlkokulu Öğrencileri Tataristan Geleneksel Dansını Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da Tatbikat İlkokulu Öğrencileri Tataristan Geleneksel Dansını Öğreniyor

Erzurum\'da Tatbikat İlkokulu Öğrencileri Tataristan Geleneksel Dansını Öğreniyor

Erzurum'da bulunan Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla öğrendikleri geleneksel dansı özel gün ve haftalarda sahnelemeye başladı. Öğrencilerin dansı öğrenmeleri için Tataristan'ın milli dansçısı Nigina Nizamiyeva'dan eğitim aldıkları ve 3 ayda dansı öğrendikleri belirtildi. Öğretmen ve velilerin büyük destek verdiği proje, çocukların Tataristan kültürünü öğrenmelerine ve sahne gösterileriyle beğeni toplamalarına olanak sağlıyor.

02.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Tatbikat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Tataristan'ın Kazan şehrinden gönderilen videolarla öğrendikleri geleneksel dansı özel gün ve haftalarda sahneliyor.

Evlilik dolayısıyla 9 yıl önce Erzurum'a yerleşen 34 yaşındaki Tataristanlı Alsu Bastaban'ın 8 yaşındaki kızı Ahsen Selin, tatille gittiği annesinin ülkesindeki geleneksel dansla ilgilenmeye başladı.

Ahsen Selin'in tatil dönüşlerinde Kazan Tatarlarının geleneksel dansını sınıf arkadaşlarına anlatması ve teneffüslerde sınıftaki 14 kız öğrencinin birlikte dans etmeleri üzerine öğretmenleri Ayla Türkmen harekete geçti.

Konuyu okul yönetimiyle görüşen Türkmen, idareden aldığı destekle Ahsen Selin'in annesi aracılığıyla Dünya Tatar Kongresi'ne okulun mailinden Tatarca mesaj gönderdi.

Mesaj üzerine kongre Tataristan'ın milli dansçısı Nigina Nizamiyeva'yı öğrencilere gereken eğitimi vermesi için yönlendirdi.

Nizamiyeva, Tataristan'da kendi öğrencileriyle yaptığı provaların videolarını kaydedip, Bastaban ve Türkmen'e gönderdi.

3 ayda geleneksel dansı öğrendiler

Çocuklar Bastaban ve Türkmen'in gözetiminde, videoları izleyerek prova yaptı ve 3 ayda Tataristan'ın geleneksel dansını öğrendi.

Minik öğrencilerin, Erzurum'daki özel gün ve haftalarda yaptığı sahne gösterileri beğeni topluyor.

Sınıf öğretmeni Ayla Türkmen, AA muhabirine, sınıftaki tüm velilerden konuyla ilgili büyük destek aldığını ve çocukların Tataristan kültürünü öğrendiğini belirtti.

Prova esnasında çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Türkmen, "Çalışma konusunda okul saatleri içerisinde ve dışında çalıştık. Veliler de bize bu konuda her türlü desteği verdi. Farklı kültür olduğu için onların da hoşuna gitti ve çok beğenerek bize yardımcı oldular." dedi.

"Çocuklar annelerle evde prova yaptı"

Anne Alsu Bastaban ise irtibat kurdukları Dünya Tatar Kongresi'nin kendilerini Tataristan'ın ünlü dansçısı Nigina Nizamiyeva'ya yönlendirdiğini anlattı.

Nizamiyeva'nın Kazan şehrinde küçük çocuklara Tatar dansı öğrettiğini belirten Bastaban, şöyle konuştu:

"Kendi öğrencileriyle Tatar dansının videolarını çekip bize gönderdi. Müzik seçiminde de sağ olsun yardımcı oldu. Videoları öğretmenimiz ve annelerimizle paylaştık. Çocuklar annelerle evde prova yaptı. Okulda da hep birlikte prova yaptılar. Biz de öğretmenimiz ve çocuklarımızla 3 ay boyunca evde ve okulda prova yaptık ayrıca Dünya Tatar Kongresi kızlarımıza kostüm ve aksesuar gönderdi. Çocuklara biraz daha Tatar kültürünü ve motiflerini göstermek istediler. Bu şekilde bize yardımcı oldular. Çekilen videolar Tatarca anlatımı olduğu için bu süreçte kızlarımız da birkaç kelime Tatarca öğrenmiş oldu."

Ahsen Selin ise annesinin doğduğu ülkeyi ve kültürünü çok beğendiği söyleyerek, "Orada Sabantuy Festivali'ne gitmiştim, dansçıları görmüştüm, onları arkadaşlarıma anlatıyordum. Daha sonra annemin arkadaşının gönderdiği videoları izleyerek prova yaptık. Ben de bu dansı çok sevdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Tatbikat İlkokulu Öğrencileri Tataristan Geleneksel Dansını Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tatbikat İlkokulu Öğrencileri Tataristan Geleneksel Dansını Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement