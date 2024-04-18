Erzurum'da Turizm Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da Turizm Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Erzurum\'da Turizm Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Erzurum'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yakutiye Medresesi önünde asırlık yöresel lezzetler tanıtıldı. Vatandaşlara demir tatlısı, kadayıf dolması ve ayran aşı ikram edildi. Turizm Haftası'nın önemine değinen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, turizmin bacasız fabrika olduğunu vurguladı. Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımıyla turizm potansiyelinin arttığı belirtildi.

18.04.2024 16:13
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Erzurum'da "Turizm Haftası" kapsamında tarihi Yakutiye Medresesi önünde tanıtılan asırlık yöresel lezzetler, vatandaşlara ikram edildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanlığınca düzenlenen "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, kent merkezindeki tarihi Yakutiye Medresesi önünde Erzurum bar ekibi gösteri yaptı.

Daha sonra kente özgü asırlık yöresel lezzetlerden demir tatlısı, kadayıf dolması ve ayran aşının tanıtımı yapılarak vatandaşlara ikram edildi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, gazetecilere 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın turizmciler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ortaklaşa etkinlik yaptıklarını anlatan Şenol, "Yöresel bar ekibinin gösterileri eşliğinde kente özgü yöresel lezzetlerden ikramlılarımızla turizm haftasına farkındalık kazandırmak için bazı etkinlikler yapıyoruz. Turizm haftası bizler için çok kıymetli, turizm gerçekten bacasız fabrika gibi ve bunu her geçen gün yaşıyoruz." dedi.

Şenol, etkinlik kapsamında vatandaşlara Erzurum'a has demir tatlısı, ayran aşı ile kadayıf dolmasını tanıtıp ikramda bulunduklarını belirtti.

Erzurum'un binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir olduğuna işaret eden Şenol, şöyle devam etti:

"Erzurum kadim coğrafyada bulunan, yıllar boyu Anadolu'nun kilidi olma özelliğini taşıyan ve birçok Saltuklu, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini içerisinde ve bünyesinde barındıran ilimiz. Özellikle bunlarla alakalı tanıtımlar yapıyoruz. Her geçen gün bölgemizde turizm potansiyeli artmakta ve bu artış neticesinde bacasız fabrika niteliğinde olan bu sektörde birçok istihdam alanı da oluşturulmakta. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında Erzurum '2025 EİT Turizm Başkenti' seçildi, bundan dolayı çok heyecanlıyız. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TURSAP olarak koordineli şekilde programlarımız başladı. 2025 yılında Erzurum'da birçok ülke liderini ağırlamaktan şeref duyacağız ve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Etkinliğe, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Osman Codur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Turizm Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika

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