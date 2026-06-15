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Erzurum Kütüphaneleri Popüler

Erzurum Kütüphaneleri Popüler
15.06.2026 09:14
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TÜİK verilerine göre Erzurum'daki kütüphaneler, nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kütüphane istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Erzurum'daki halk kütüphanelerinde bulunan toplam 408 bin 529 kitabın 204 bin 56'sını edebiyat ve retorik kitapları oluşturdu.

Erzurum'da halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 781 bin 910 olarak kaydedilirken, bu sayı 736 bin 877 olan kent nüfusunu geride bıraktı. Erzurum'daki kitapların konularına göre dağılımında edebiyat ve retoriyi sırasıyla 73 bin 863 kitapla sosyal bilimler, 37 bin 183 kitapla coğrafya ve tarih, 22 bin 746 kitapla din, 17 bin 882 kitapla genel konular, 14 bin 201 kitapla sanat, 13 bin 739 kitapla felsefe ve psikoloji, 11 bin 443 kitapla uygulamalı bilimler ve teknoloji, 7 bin 294 kitapla doğa bilimleri ve matematik ile 6 bin 122 kitapla dil ve dil bilim takip ediyor. Kentteki halk kütüphanelerinde bulunan toplam 408 bin 529 kitap, Türkiye genelindeki toplam kitap varlığının yüzde 1,57'sine tekabül ediyor.

Nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladı

736 bin 877 nüfuslu Erzurum'da, 2025 yılında kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 781 bin 910 olarak kayıtlara geçmişti. Kentte kayıtlı üye sayısı 83 bin 237 olurken, ödünç verilen materyal sayısı da 93 bin 40 olarak kayıtlara geçti. Halk kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı ise 408 bin 529 oldu.

Erzurum kütüphane sayısında Türkiye 15'incisi

Türkiye genelinde toplam halk kütüphanesi sayısı 1.302 olarak açıklandı. En fazla halk kütüphanesi 76'şar kütüphane ile İstanbul ve Ankara'da yer alırken, 22 halk kütüphanesine sahip olan Erzurum, halk kütüphanesi sayısında Türkiye'de 15'inci sırada bulunuyor ve Aydın ile Antalya illeriyle aynı kütüphane sayısını paylaşıyor.

Türkiye geneli kitapların konularına göre dağılımı

Ülke genelindeki halk kütüphanelerinde toplam 26 milyon 41 bin 29 kitap bulunuyor. Türkiye genelinde kütüphaneden yararlanan kişi sayısı 39 milyon 194 bin 669, kayıtlı üye sayısı 7 milyon 160 bin 225 ve ödünç verilen materyal sayısı ise 8 milyon 897 bin 407 olarak belirtildi. Türkiye genelindeki kitapların konularına göre dağılımında da ilk sırayı 12 milyon 403 bin 121 kitapla edebiyat ve retorik alıyor. Diğer konular ise 4 milyon 960 bin 942 kitapla sosyal bilimler, 2 milyon 325 bin 753 kitapla coğrafya ve tarih, 1 milyon 183 bin 247 kitapla din, 1 milyon 18 bin 656 kitapla sanat, 962 bin 712 kitapla felsefe ve psikoloji, 902 bin 805 kitapla uygulamalı bilimler ve teknoloji, 819 bin 930 kitapla genel konular, 563 bin 642 kitapla doğa bilimleri ve matematik ile 430 bin 221 kitapla dil ve dil bilim şeklinde sıralanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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