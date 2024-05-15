Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri hastalarının el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri hastalarının el sanatları sergisi açıldı

Erzurum Şehir Hastanesi\'nde psikiyatri hastalarının el sanatları sergisi açıldı

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi açıldı. Serginin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve diğer yetkililer katıldı. Sergi, 17 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

15.05.2024 13:07
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Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının, resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

TRSM tarafından Şehir Hastanesi H Blok'taki fuaye alanındaki serginin açılışına, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hastane yönetimi, çalışanlar ve davetliler katıldı.

Vali Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun, hastaların topluma kazandırılması adına örnek ve güzel çalışma olduğunu söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burada sağlık, sıhhat içinde nefes almanın önemi vurgulanır, bunu 46 yıl devlete padişahlık etmiş biri ifade ediyor. TRSM'de 908 hastamız tedavi görüyor. Bu ilimiz için ciddi rakam. Bütün hastalara şifa diliyorum. Gerçekten her meslek hakkıyla yapıldığında kutsaldır ama iki meslek önemli, biri şifaya vesile olan doktorlar, diğeri bize bilmediklerimizi öğreten öğretmenler. Güzel meslek icra ediyorlar, Allah hepsinden razı olsun. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle güzel işbirliği sonucu TRSM'deki hastaların emekleri gün yüzüne çıktı."

Çiftçi, TRSM'de yapılan çalışmayı önemsediklerini ifade ederek, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane yöneticileri ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, engellilerin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, "Onların topluma katılabilmeleri için her devlet elinden geleni gösteriyor. Erzurum Şehir Hastanemizde böyle güzel birimde bu tip kardeşlerimizin topluma uyum sağlamalarına gayret gösteriliyor." dedi.

Hastane Başhekimi Tör de 1700 yatak kapasiteli, yaklaşık 5 bin 500 çalışanıyla kentin yanı sıra bölgeye hizmet sunulan şehir hastanesinde günlük ortalama 12 bin poliklinik hizmeti verildiğini, bu hizmetlerin yanı sıra TRSM gibi özellikli birimlerle de sosyal yaşamı desteklediklerini anlattı.

Tedavi görüp iş hayatına atıldılar

TRSM'de tedavi gören hastalardan Mehtap Köksal, eskiden çeşitli sorunlar nedeniyle evden dışarıya çıkmak istemediğini ve içe kapanık olduğunu anlatarak, "TRSM sayesinde topluma kazandırıldım. Tedavi sürecimde bize çok yardımcı oldular. Şimdi devlet kurumunda çalışıyorum, beni sosyal hayata kazandıran TRSM ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

Hastalardan Aziz Özkan, TRSM sayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen davetliler, TRSM'de tedavi gören hastaların eserlerini satın aldı.

Sergi, 17 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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