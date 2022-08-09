İlçenin Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Kaynak: AA

Nişantaşı, Şenkaya, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

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