Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi

09.08.2022 11:01

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

İlçenin Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken cep telefonuyla kaydedildi. İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

Hüseyin Çavga, AA muhabirine, yaylaya çıkarken kayalıklarda gezen keçileri görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Keçiler çok güzel, yaban hayatının korunması ve gözlenmesi gerekiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Nişantaşı, Şenkaya, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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