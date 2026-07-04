Esenkıyı Camii Restore Bekliyor - Son Dakika
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Esenkıyı Camii Restore Bekliyor

Esenkıyı Camii Restore Bekliyor
04.07.2026 09:34
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Artvin'deki 175 yıllık Esenkıyı Camii'nin restore edilmesi için halk yıllardır bekliyor.

Artvin'de yaklaşık 175 yıllık tarihi cami, aradan geçen yıllara rağmen restore edilmeyi bekliyor. Koruma altında bulunan tarihi yapının, zamanla yıpranması ve zorlu iklim şartları nedeniyle zarar görmeden yeniden ayağa kaldırılması isteniyor.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı Köyü Yukarı Mahalle'de bulunan tarihi Esenkıyı Camii, aradan geçen yıllara rağmen restore edilmeyi bekliyor. 1850'li yıllarda inşa edildiği belirtilen cami; taş mimarisi, ahşap işçiliği ve tarihi dokusuyla bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Koruma altındaki yapının aslına uygun şekilde restore edilerek gelecek nesillere aktarılması isteniyor.

Caminin restorasyonu için geçmiş yıllarda girişimlerde bulunulduğu, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlandığı ancak bugüne kadar uygulama aşamasına geçilemediği öğrenildi. Bölge halkı, yıllardır bekleyen sürecin tamamlanarak tarihi yapının yeniden ibadete ve ziyarete kazandırılmasını talep ediyor.

"2007 yılında onarılması şartıyla devrettik"

Esenkıyı Köyü'nde 4 dönem boyunca toplam 20 yıl muhtarlık yapan emekli öğretmen Yaşar Papila, caminin yıllardır çözüm beklediğini belirterek, "Köyümüzde uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi bir camimiz var. Yaklaşık 1850 yılında yapılmış, korunması gereken önemli bir eser. Benim muhtarlık yaptığım dönemde, 2007 yılında onarılması şartıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdik. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıla rağmen maalesef somut bir adım atılmadı. Bölgemiz yoğun kar alan bir yer. Son yıllarda çok ağır kar yağışı olmadı ama çatıda birikecek 50-60 santimetrelik kar bile bu yapıya zarar verebilir. Çatısının çökmesinden endişe ediyoruz. En sağlam durumda olan minberini bile koruma amacıyla başka yere taşıyamadık. Bugün birçok cami, kilise ve tarihi eser devletimizin desteğiyle restore edilerek yaşatılıyor. Biz buna karşı değiliz, aksine kültürel değerlerin korunmasını destekliyoruz. Ancak köyümüzdeki bu tarihi caminin de unutulmamasını istiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre ödenek bekleniyor. Fakat biz artık beklemekten yorulduk. 20 yıl geçti, bir 20 yıl daha bekleyemeyiz. Tek isteğimiz bu eserin ayağa kaldırılmasıdır" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Esenkıyı Camii Restore Bekliyor - Son Dakika

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