'Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali' kapılarını açtı - Son Dakika

'Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali' kapılarını açtı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin 14-24 Ocak tarihleri arasında yapılan 'Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali' vatandaşlara kapılarını açtı. İlçede ilk defa düzenlenen festival, sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt'ta buluşturdu.

Esenyurt'ta ilk kez geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen 'Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali' Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde başladı. Birçok yayınevinin katıldığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral, Zuhal Olcay ve çok sayıda sanatsever katıldı. 10 gün boyunca devam edecek olan festival, 2'nci gününde Barış İnce, Akın Birdal, Sinan Meydan ve Nasuh Mahruki'nin programıyla devam edecek.

"İlginin yüksek olması beni çok sevindirdi"

Etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok heyecanlıyım bende, böyle bir etkinliği yapmış olmak çok değerli benim için, uzun yıllardır yapmak istediğim ve yapamadığımız bir etkinlik. Özellikle Esenyurt'u oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü gençler, gençlerin insanların edindikleri tecrübeleri kitaplardan öğrenmeleri, bunları yaşamlarına dönüştürmüş olmaları, birbirlerini sevmeleri, kaynaşmaları, bir arada yaşamaları adına kültür, sanatla ve herkesin birbirini anlayacağı bu duygu dilini öğrenmekle çok şey kazanacaklarını düşünüyorum. İlginin yüksek olması da beni çok sevindirdi. Etkinliğin başından beri çok değerli insanlar geldiler, müthiş bir ilgi var inşallah bundan sonra daha güzel etkinlikler olacak. bu bir başlangıç ama önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye damgasını vuracak önemli bir festivale dönüşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kitap almaya geldik"

Festivale katılan Oya Varova, "Oğlumla beraber geldik, oğlum öğrenci kitap almaya geldik. Oğlumun da böyle bir festivalde bulunmasını istedim. Daha önce böyle bir festivale gitmemiştik" dedi.

"Hem gezelim hem de festivale bakalım diye geldik"

Festivale ailesi ile birlikte katılan Nazım Çoban, "Çocuklarla birlikte etkinlik için geldik, kırtasiyelerde bulamadığımız kitapları burada bulduk, fiyatlarda uygundu. Hem gezelim, hem de festivale bakalım diye geldik, çokta güzel oldu. İyi ki yapmışlar, yapanlara teşekkür ediyorum ellerine ve emeklerine sağlık" Şeklinde konuştu.