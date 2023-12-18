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Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri büyüledi.

Esenyurt\'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti
18.12.2023 - 22:33,  Güncelleme: 22:39
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Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri büyüledi.

Esenyurt Belediyesi'nin, düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, ünlü sanatçı Ekin Uzunlar repertuarı ve kemençe şovuyla Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede vatandaşlar hem horon oynadı hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Burada kardeşlik köprüsüne birebir şahit oldum"

Konuşmasında, programda emeği geçenlere teşekkür eden sanatçı Ekin Uzunlar, "Esenyurt'ta yaptığımız ikinci konserimiz. Kardeş Kültürler Festivali adı altında burada kardeş türkülerimizi hep beraber söyleyeceğiz. İçeride çok güzel bir kalabalık var. Biz sadece Karadeniz müziği yapmıyoruz, repertuarımızda Anadolu'nun tüm şarkıları yer alıyor. Caz müzik de yapıyoruz, kemençeyle farklı kültürlerin eserlerini de çalıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti - Son Dakika
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