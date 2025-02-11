Eski Sevgili Mezadı Mersin'de Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eski Sevgili Mezadı Mersin'de Düzenlendi

Eski Sevgili Mezadı Mersin\'de Düzenlendi

Mersin'de eski sevgili hediyeleri mezatında katılımcılar ürünlerini açık artırmayla sattı.

11.02.2025 11:17
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Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski sevgililerinin aldığı hediyeleri satışa sundu.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecisi Delal Dalgıç, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Eski Sevgili Mezadı" organize etti.

Mezatta katılımcılar, eski sevgililerden kalan kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak ve kahve fincanı gibi ürünleri sergiledi.

Ürünler etkinlikte açık artırma usulüyle alıcı buldu.

"Tahmin ettiğimden daha fazla ilgi gördü"

Dalgıç, gazetecilere, iş yerinde bugüne kadar çok sayıda program düzenlediğini söyledi.

Müşterilerinin yüzünü güldürmek için mezadı "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Dalgıç, "Tahmin ettiğimden fazla ilgi gördü. Herkes hediyelerini getirip sergiledi. Etkinlikte çok eğlendik, güzel geçti. Amacımız insanların eğlenmesini sağlamak." dedi.

Mezada katılan Başak Dolunay da eski sevgilisinin hediye ettiği kitabı satışa sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugünü arınma gecesi olarak düşünüyorum. Gelecekte torunlarıma anlatabileceğim güzel bir anı olarak kalsın istedim. O kitabın artık bende kalması anlamsız. Bu nedenle satışa koydum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eski Sevgili Mezadı Mersin'de Düzenlendi - Son Dakika

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