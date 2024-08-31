Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi Başlıyor

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İlçenin bilinen tarihinden önceki veriler "Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi" ile araştırılacak

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinin bilinen tarihi öncesinde yatan zenginliklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 'Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi'nin çalışmalarına Eylül ayında başlanacak.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Kalkan tarafından 'Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi' hazırlandı. Proje çerçevesinde 50'ye yakın köyü bulunan Eskipazar ilçesinin bilinen tarihi öncesindeki verileri araştırılacak.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Kalkan, "İlk defa Eskipazar ilçesini konu aldığımız yeni bir projeye başlıyoruz. Bu projemiz 'Eskipazar Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi'dir. Bu sene ilk defa genel müdürlüğümüz tarafından izinlerini aldık ve amacımız 50'den fazla köyü bulunan Eskipazar ilçemizdeki tarih öncesi verilerini araştırmak" dedi.

Projenin ortaya çıkışı ile ilgili bilgi veren Kalkan, "Bu projenin fikri hocamız tarafından şu şekilde ortaya çıktı. En aşağıda kentin güney nekropolü olarak adlandırdığımız Roma ve Bizans mezarlığında yapılan kazı çalışmaları sırasında çanak çömleklere rastlandı. Bunlar el yapımı. Kentin Roma, Bizans geleneğinin çok öncesine erken dönemlere tarihlenen çanak çömlekler. Onun yanı sıra farklı farklı alanlarda da Tunç Çağ, Kalkolitik dönem gibi erken dönemlere ait veriler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar taş aletler ve doku maliyetleri olarak bildiğimiz gibi materyal, kültür. Biz de bunları baz alarak o zaman antik kentinin çevresini içine alan tüm Eskipazar'ı çevreleyen bir projeyi ortaya koyduk ve ilk defa bu sene Eylül ayında projemiz başlıyor" diye konuştu.

"Alanda yaklaşık 10 kişilik bir ekibimizle yoğun bir tarama yapacağız" diyen Kalkan, "Burada hedefimiz Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde olduğumuz için diğer bölgelere göre tespit edilmesi çok daha zor olan ama beklentimiz, umudumuz yüksek. Belki höyüklere ve jeolojik formasyonu nedeniyle daha elverişli olan mağara ve iskanları ile yerleşimlerine rastlayabiliriz. Bu amaçla bölgede yüzey araştırmalarımıza ilk defa başlayacağız. Üç yıl için şuanda iznimiz var ama opsiyonel olarak materyal, kültür ve diğer bulgular eğer elde edebilirsek projemizin daha da genişlemesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.