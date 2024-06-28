Eskişehir'de Keman Sanatçısı Mevlevihanede İlahi Dinletileri Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Eskişehir'de Keman Sanatçısı Mevlevihanede İlahi Dinletileri Sunuyor

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki keman sanatçısı Nazan Naz, Mevlevihanede tasavvuf dinletileri sunmak için koro kurdu ve keman çalarak ilahi dinletilerinde sahne alıyor. Naz, ilahileri Türk Sanat Müziği üslubuyla söylediğini ve ney olmadan da tasavvuf musikisi eserlerinin okunabileceğini belirtti. İlahi dinletileri, Mevlevihanenin ziyaretçi sayısının artmasını sağlıyor.

28.06.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de arkadaşlarıyla tasavvuf musikisi icra eden keman sanatçısı, Mevlevihanenin ziyaretçilerine ilahi dinletileri sunuyor.

Keman çalmayı çocukluğunda TRT İzmir Radyosunda öğrenen 70 yaşındaki Nazan Naz, 15 yıl önce emekliye ayrıldıktan sonra sanatla yeniden ilgilenmeye başladı.

Eşiyle 2010'da Eskişehir'e taşınan Naz, sanatevi ve tiyatro eğitmenliğinin ardından Hazreti Mevlana'nın 20'nci kuşak torunu Dr. Berna Çelebi Şener'in teklifiyle sanatını Eskişehir Mevlevihanesi'nde icra etmeye başladı.

Naz, Mevlevihanede tasavvuf dinletileri sunmak için bendir çalan eşi ve 6 gönüllüden oluşan koro kurdu. Şefliğini yaptığı ve keman çalarak katıldığı koroyla repertuvarlarına binlerce eseri dahil eden Naz, bazı günlerde ilahi dinletilerinde sahne alıyor.

Keman sanatçısı ve koro şefi Nazan Naz, AA muhabirine, başlarda tasavvuf musikisinin kendisine uzak bir alan olduğunu ancak öğrenmeye başladıktan sonra ilahilerin gönlüne dokunduğunu söyledi.

Farklı enstrümanlarla ilahi çalmak için nota bilmenin yeterli olduğunu belirten Naz, "İlahilerin kendine has bir ritmi var ancak biz buradaki ilahileri Türk Sanat Müziği üslubuyla söylüyoruz. Türk Sanat Müziğini de çok severim. Itri, Hacı Arif Bey, Mehmet Rakım Elkutlu gibi sanatçıların parçalarını çok iyi çalıştığım için bu eserleri iyi biliyorum." dedi.

"İlla ney olmak zorunda değil"

İlahileri keman eşliğinde icra ettiğini dile getiren Naz, ney olmadan da tasavvuf musikisi eserlerinin okunabileceğini anlattı.

İzleyicilerin, Mevlevihanenin ziyaretçi defterine yazdığı notlarda ney olması gerektiğine dair bir ifadenin bulunmadığını kaydeden Naz, şöyle devam etti:

"Demek ki illa ney olmak zorunda değil. İnsanlar kemanla ilahi dinletisini de sevebiliyor. İnsanlar daha çok ney sesini duymayı arzu edebilir, neticede kemanla ilahi okumak alışılmış bir durum değil ancak aslında önemli olan o gönülden okuyuşlar ve gönülden dokunuşlar. Aslında hangi enstrümanı çaldığınızın önemi yok. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde o aşkı karşı tarafa verebilmek. Her şeyin başı aşk."

Her gün saatlerce keman ve kanun çalıştığını ifade eden Naz, yoğun efora rağmen kendisini zinde hissettiğini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını dile getirdi.

Koro oluşturma sürecine de değinen Naz, "Mevlevihaneye başladıktan sonra korodan kimse yoktu, sazlardan kimse yok, bir neyzen yok. Dolayısıyla ben sadece keman çalıyorum, eşim de dedi ki 'Bendirle ben de eşlik edeyim.' Hayatında o güne kadar bendir çalmış birisi değil. Bendirle içgüdüsel olarak inanılmaz bir ritim duygusunun olduğunu keşfettik. İkimiz başladık, birer birer buraya gelenlerin sayısı arttı." ifadesini kullandı.

İlahi dinletilerinin, Mevlevihanenin ziyaretçi sayısının da artmasını sağladığını söyleyen Naz, "Kanun çalmayı da iyi bir seviyeye getirdim ama herhangi bir yerde çalmıyorum, kendim için çalıyorum. Onu da 55 yaşında öğrenmeye başladım. Günde her bölümü 50 kez çalardım. 7 saat çalıştığımı bilirim. Sırtım kamburlaştı kanun çalmaktan." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eskişehir, İzmir, Trt, Sanat, Kültür, Müzik, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Keman Sanatçısı Mevlevihanede İlahi Dinletileri Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Keman Sanatçısı Mevlevihanede İlahi Dinletileri Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement