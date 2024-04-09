Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi

Eskişehir\'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi

Eskişehir'de 40 yıl önce lüle taşı işlemeye başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçısı Mehmet Çınar, birçok erkeğin yanı sıra iki kadına lüle taşı sanatını öğretti. Çınar, lüle taşını pipodan takıya, satranç takımından büstlere kadar birçok ürüne dönüştürerek bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Kadın ustaların da yeteneklerini geliştirdiği bu sanat, Eskişehir'in ekonomik ve kültürel değerlerinden biri haline gelmiştir.

09.04.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 40 yıl önce lüle taşı işlemeye başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçısı Mehmet Çınar, birçok erkeğin yanı sıra iki kadına lüle taşı sanatını öğretti.

Ticari bakımdan işlenebilir en kaliteli lüle taşı yataklarının bulunduğu Tepebaşı ilçesi kırsal Kozlubel Mahallesi'nde 1984'te bu madenle tanışan 54 yaşındaki Çınar, katıldığı festivallerde Eskişehir'in bu ekonomik ve kültürel değerini tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatçısı ünvanını 1996'da alan Çınar, 6 yıl önce Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.

Enstitüde lüle taşını pipodan takıya, satranç takımından büstlere kadar birçok ürüne dönüştüren, ABD ve Çin'den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan Çınar, mesleğinin gelecek nesillerde devamını sağlamak amacıyla aralarında iki kadının bulunduğu birçok kişiye bu sanatı öğretti.

Mehmet Çınar, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra yaz tatilinde doğduğu yer olan Kozlubel'de madeni işlemeye başladığını, 1984'te eline aldığı lüle taşını bir daha bırakamadığını söyledi.

Adeta bu madenin içinde büyüdüğünü belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Lüle taşını işlemeyi bırakamıyorum. Başka bir işle uğraştığımda aklım lüle taşında kalıyor. Pipo, tespih, satranç takımı, takı, topaç, büst gibi ürünler yapıyorum. 1996 yılında İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki bir festivale katıldım. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlileri lüle taşını işlerken beni izledi. Daha sonra işlemleri başlatıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı oldum. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 6 yıldır usta öğreticiyim."

Çınar, lüle taşının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Bu madenin çok değerli olduğunu dile getiren Çınar, "ABD ve Çin'den gelen siparişler üzerine pipo üretiyorum. Yurt dışından yoğun talep var ancak bunu karşılamakta zorlanıyoruz çünkü yeteri kadar usta yok. Taşı çıkaranların sayısı bile istenilen seviyede değil. İki kadın usta yetiştirdim. Kadın ustalarım çok iyi noktaya geldiler. Bir de erkek yetiştiriyorum." diye konuştu.

"Kadının elinin değdiği her şey güzel oluyor"

Çınar'ın yetiştirdiği ustalardan Çiğdem Genç Dündar, daha önce Halk Eğitimi Merkezinde ebru kursu verdiğini, 4 yıldır lüle taşıyla uğraştığını anlattı.

Lüle taşında farklı teknikler uyguladıklarını, kağıtları yakıp renklendirdiklerini belirten Dündar, "Kadının elinin değdiği her şey güzel oluyor. Benim lüle taşı ustası olduğumu öğrenenler şaşırıyor. 'Lüle taşıyla erkekler uğraşır' diye kalıplaşmış düşünce var ancak kadınlar olarak da gayet güzel yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar'dan öğrendiği lüle taşı işlemesini 2 yıldır sürdüren Şeyda Özbakan, bu sanatla uğraşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özbakan, "Her yıl daha iyi olmak için çabalıyorum. Gelecekte kadın lüle taşı sanatçıları da yetiştirmek istiyorum. Kadınların rahatlıkla yapabileceği bir iş. Onları eğitmeyi ve yardımcı olmayı çok istiyorum. Lüle taşıyla uğraşmak rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Çınar'dan lüle taşı dersi alan emekli Önder Beşibirlik ise lüle taşına şekil vermekten keyif aldığını, istek, inanç ve ilgiyle çoğu insanın rahatlıkla bu sanatı yapabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Mehmet Çınar, Eskişehir, Tepebaşı, Çınar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dünyaca Ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda Dizisinin Müziğini Çaldı
    12:30 Dünyaca Ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda Dizisinin Müziğini Çaldı

    Başrollerini Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisi, yıllar önce final yapmasına rağmen dünya çapındaki ününü korumaya devam ediyor. Dizinin müziğini yapan Toygar Işıklı'nın bestesi, ünlü BN Team Orkestrası tarafından çalındı. Orkestranın performansı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Işıklı da bu anı videoyla paylaştı.

  • Mimar Sinan'ın Trakya'daki Eserleri Tarihi ve Kültürel Değeriyle Öne Çıkıyor
    11:11 Mimar Sinan'ın Trakya'daki Eserleri Tarihi ve Kültürel Değeriyle Öne Çıkıyor

    Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada pek çok bölgede sayısız eser bırakan Mimar Sinan'a ait yapılar, Trakya'nın tarihi ve kültürel dokusuna da ayrı bir değer katıyor.

  • Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı
    09:17 Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı

    Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı zamanlar olduğunu belirterek, bayram sevincinin paylaşılması ve dayanışmanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

  • Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı
    03:01 Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı

    Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı. Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş katıldı. Sergi, Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşuyor.


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Lüle Taşı Sanatı: İki Kadına Öğretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement