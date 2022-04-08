Eskişehir'de "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi" tanıtıldı

08.04.2022 15:19
Eskişehir'de "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi" tanıtıldı

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenlerinin hazırladığı "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba" adlı Erasmus+ projesinin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenlerinin hazırladığı "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba" adlı Erasmus+ projesinin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Belçika'da 10 gün süren eğitimlerde aldıkları müzik kurslarının yanı sıra akademi ve konservatuvar düzeylerinde verilen müzik eğitimlerini gözlemleyen Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri, edindikleri kazanımları aktardı.

Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi'nin yürütücüsü öğretmenler, seminerde proje hakkında bilgiler verdi.

Öğretmenler, projenin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri katılımcıları aktardı.

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Erasmus, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de 'Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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