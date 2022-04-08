Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenlerinin hazırladığı "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba" adlı Erasmus+ projesinin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Belçika'da 10 gün süren eğitimlerde aldıkları müzik kurslarının yanı sıra akademi ve konservatuvar düzeylerinde verilen müzik eğitimlerini gözlemleyen Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri, edindikleri kazanımları aktardı.
Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi'nin yürütücüsü öğretmenler, seminerde proje hakkında bilgiler verdi.
Öğretmenler, projenin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri katılımcıları aktardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehir'de 'Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi' tanıtıldı - Son Dakika