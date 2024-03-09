Eskişehir'de Ramazan Ayı için mahya hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de Ramazan Ayı için mahya hazırlıkları tamamlandı

Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın geleneği olan mahya, Reşadiye Cami'nin minareleri arasına asıldı. Mahya üzerinde 'Oruç günahlara kalkandır' ifadesi yer alıyor. Mahya, 248 ampul ve 3 işçi tarafından hazırlandı.

09.03.2024 23:41  Güncelleme: 00:08
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"Oruç günahlara kalkandır" mahyası Reşadiye Camii minarelerine asıldı

Ramazan Ayı boyunca yanacak olan mahya hazırlıkları tamamlandı

Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan:

"Bu seneki motto da ahiret bilinci üzerine"

"Aşağı yukarı 248 civarında ampul kullanacağız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın geleneği olan mahyada "Oruç günahlara kalkandır" ifadesi Reşadiye Cami'nin iki minaresi arasına asıldı.

Ramazan Ayı 11 Mart, Pazartesi günü başlıyor. 'On bir ayın sultanı' olarak bilinen ve Müslümanların en önemli aylarından Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan 'mahya' bazı illerde olduğu gibi Eskişehir'in Reşadiye Cami'nde de hazırlıklar yapıldı. Bu sene ahiret bilinci düşüncesinden hareketle Eskişehir İl Müftülü tarafından, "Oruç günahlara kalkandır" ifadesini olduğu belirlendi. 248 tane ampul ile 3 işçi tarafından hazırlanan mahya, uzun uğraşlar sonucunda Reşadiye Cami'sinin iki minaresi arasına asıldı. Mahyanın asılış anı ve yandıktan sonra oluşan güzel manzara dron ile havadan görüntülendi.

"Oruç günahlara kalkandır" ifadesini iki minare arasına asılacak"

Mahyanın hazırlanışı hakkında konuşan Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, "Her sene Reşadiye Cami'sinde Eskişehir'de bir tek Reşadiye Cami'sinde bir mahya düzenlemesi yapıyoruz. Bu biliyorsunuz yıllardır İstanbul'dan kandillerle yapılmış yağlı kandillerle yapılmış bir geleneğin devamı olarak Eskişehir'de devam ettiriyoruz. Şu an Eskişehir'de bu işi bizden başka yapan kimse yok. Tek mahyacı olarak olarak devam ediyoruz. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu ramazanla ilgili bir motto var. Bu seneki motto da ahiret bilinci üzerine. O noktada da biz ahiret bilinci üzerine belirlenmiş, müftülüğümüz tarafından hazırlanmış, "Oruç günahlara kalkandır" ifadesini bugün gene Reşadiye Cami'mizin 2 minaresinin arasına asıp, Eskişehir'deki Ramazan'ın manevi huzur içerisinde sağlamak için çalışmalarımıza başladık. Ben şablonu hazırlıyorum. Arkadaşlar işte geçen seneki yazıyı değiştirip, ampullerin duyların yerlerini değiştirerek, yeni hazırlamış olduğumuz şablonu mahyaya uyguluyorlar. Ondan sonra da işte o 3 gün içerisinde yeni dizilimler gerçekleşiyor. Ondan sonra bir günde de asıyoruz zaten. Aşağı yukarı 248 civarında ampul kullanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Ramazan Ayı için mahya hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ramazan Ayı için mahya hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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