Eskişehir Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluşacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluşacak

Eskişehir Kitap Fuarı\'nda yazarlar okurlarıyla buluşacak

Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda 522 imza gününde yazarlar okuyucularla bir araya gelecek. Fuarda 276 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve marka yer alırken 93 kültürel etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar kapsamında illüstratörlerin çalışmalarını sergileyebileceği 'İllüstratörler Duvarı' da yer alacak. Eskişehir Kitap Fuarı, 5 Mayıs Pazar saat 19.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

27.04.2024 19:14
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Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde 4 yıl aradan sonra açılan Eskişehir Kitap Fuarı'nda, 522 imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, fuarda 276 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve marka yer alırken panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 93 kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarda 522 imza gününde yazarlar okuyucularla buluşacak.

Fuar kapsamında yer alan ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyerek sektörle buluşabileceği "İllüstratörler Duvarı" ile yeni yetenekler keşfedilip yayıncılık sektörüne katkıda bulunulacak.

Karikatür- Edebiyat İlişkisi Sergisi'nin de yer aldığı fuarla ilgili güncel bilgiler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri ve imza günleriyle ilgili bilgiler Eskişehir Kitap Fuarı'nın web sitesinde yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, edebiyat ve yayıncılık dünyasını bir araya getiren fuarı, 276 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırladıklarını anlattı.

Ersözlü, "9 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak Eskişehir Kitap Fuarı, birbirinden farklı atölye, etkinlik, söyleşi ve sergilere ev sahipliği yapacak. Tüm kitapseverleri fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap dünyasının hem bireysel hem toplumsal gelişime katkı sağladığını vurgulayarak, Türkiye'de kişi başına 8,1 kitap düştüğünü, bu oranın hala istedikleri seviyede olmadığını aktardı.

Kocatürk, "Okuma kültürünün kayba uğramaması ve bu alanda farkındalık oluşması için bu fuarları oldukça önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir Kitap Fuarı 5 Mayıs Pazar saat 19.30'a kadar Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluşacak - Son Dakika

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