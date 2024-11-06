Esra'nın Minyatür Seramik Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Esra'nın Minyatür Seramik Tutkusu

Esra\'nın Minyatür Seramik Tutkusu

Eskişehirli kimya mühendisi Esra Köse Dönmez, hobi olarak minyatür çömlekler yapıyor.

06.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan kimya mühendisi Esra Köse Dönmez, hobi olarak başladığı seramik tutkusunu evinin bir odasında minyatür çömlekler yaparak sürdürüyor.

İstanbul'da dünyaya gelen ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar ambalaj sektöründe kalite yöneticisi olarak çalışan 40 yaşındaki Dönmez'in seramik sanatına ilgisi, 2016'da ailece Eskişehir'e yerleşmelerinden sonra başladı.

Bu alanda kurslara katılıp internetten videolar izleyerek kendini geliştiren Dönmez, Kovid-19 salgını döneminde eşinin matkap motorundan yaptığı küçük çarkı kullanarak minyatür çömlekler imal etti.

İş hayatına 2022'de ara vermesinin ardından yoğunlaştığı sanatta dekoratif amaçlı yüzlerce eser üreten Dönmez, bazı dernek ve kuruluşlarda sergi ve atölye çalışmalarında yer aldı.

Etkinliklerde eserlerini tanıtan Dönmez, marka tescilini yaptırarak atölye açmayı hedefliyor.

Esra Köse Dönmez, AA muhabirine, minyatür seramik yapımı için küçük bir çömlekçi tornasının gerekli olduğunu, büyük tornaya göre daha hızlı üretim yapabildiğini söyledi.

Küçük miktarda seramik çamurunun minyatür çömlekleri üretmek için yeterli olduğunu belirten Dönmez, "Minyatür seramiklerin yapım süreci oldukça kısa. Evinizin mutfağında bile çalışabilirsiniz, ben de orada başladım. Büyük tornaya göre çevre daha temiz kalıyor, bu nedenle çalışması daha kolay." dedi.

Dönmez, büyük çarkta yapılan ürünlerin minyatürünün küçük tornada yapılabildiğini, müzelerde gördüğü büyük vazoların küçük ebatlardaki benzerlerini üretmeyi sevdiğini anlattı.

Mutfakta, garajda çalıştığı da oluyor

Çamuru yoğurduktan sonra tornada şekillendirip kurumaya bıraktığını dile getiren Dönmez, "Minyatür çömlekler seramik ürünler gibi günlerce kurumuyor, çok çabuk kuruyor. Küçük fırınımda 1040 derecede pişiriyorum, ardından renklendirip sırlayarak tekrar pişiriyorum." ifadesini kullandı.

Dönmez, evde olmanın kendisine rahatlık sağladığını, bazen mutfakta bazen de garajda seramik çalışmalarını sürdürebildiğini belirtti.

Evde kendi planına göre çalışabildiğini, kızıyla da çalışmalar yaptığını aktaran Dönmez, "Sergilerime özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Küçük ve şirin şeyler çocukları her zaman cezbeder. Eskişehir'de minyatür seramik üzerine çalışan başka kimse de olmadığı için insanlara farklı geliyor. Bu alanda çalışma yapan sanatçılarla ortak projeler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Dönmez, başka illere gidip köylerde minyatür seramikle tanışmamış insanlara bu sanatı öğretmeyi, gönüllü çalışmalarda yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Esra Köse, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Esra'nın Minyatür Seramik Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:54 TFF, hakem Atilla Karaoğlan’ın Avrupa’da yöneteceği maçı sakladı TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
19:39 Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
19:12 Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
18:51 ABD’de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı
18:49 Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen’i transfer edecek Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
18:48 İmzalar atıldı, Kırgızistan’ın borçları silindi İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Esra'nın Minyatür Seramik Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.