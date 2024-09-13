Eşsiz Bıçak 70 Bin TL'ye Satışta

Kültür Sanat

Eşi benzeri yok...Yapımı 7 ay sürdü, 70 bin TL'ye satışa sunuldu

SİVAS - Sivas'ta bir bıçak ustası yapımı 7 ay süren bir bıçak üretti. Bıçağın üzerine gravür işleme yapan bıçak ustası, 70 bin TL fiyat biçti.

Sivas'ta yaşayan ve ürettiği bıçakların sağlamlığı ile Türkiye'ye nam salmış bir bıçak ustası Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıçlardan etkilenerek dünyada eşi benzeri bulunmayan bir bıçak üretti. Normal boyutlardaki bir Sivas bıçağının 3 katı büyüklüğe sahip olan bıçağı tasarlayan bıçak ustası Emre Göçeri, çeliğin üzerine gravür işleme yaptı. Tasarım ve üretim aşaması 7 ay süren bıçağı üreten Emre Göçeri, kuruması için 22 yıl beklenen manda boynuzu kullandı. Görenlerin hayran kaldığı bıçak için 50 bin TL teklif edildiğini söyleyen Emre Göçeri, bıçağın fiyatını 70 bin TL olarak belirledi.

100 yıllık işlemeler kullanıldı

Topkapı Sarayı ziyaretinin ardından böyle bir bıçak yapma kararı aldığını söyleyen Emre Göçeri, "Biz birçok modelde bıçak ürettik ama Topkapı Sarayı'ndaki kılıcı inceledikten sonra bir çelik merakı başladı bende. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını inceledikten sonra dövme bir çelik yapmamız gerektiğini anladık. Bu dönemde kılıcın pek tutmayacağını düşündüm ve bir çakı yapmaya karar verdim. Dedemizin de 100 sene önceki yapmış olduğu işlemeleri inceledim, eğer bu işlemeleri el kalemi ile gravür dökebilirsek muhteşem bir şey ortaya çıkar dedik ve bunu da başardık. Son zamanda makine gravür diye piyasada satılan ürünler çıktı. Makinaya yazılımı yapıyorsunuz, işlemeyi giriyorsunuz ve makine ona lazer ile işlemeyi yapıyor. Biz bunu lazer kalemler ile değil de el yazması eski oyma kalemlerle bal mumu ile işleye işleye yaptığımızı bir model çıkartmak istedik ve Allah yardım etti oldu" dedi.

"Minyatürü dahi 40 günde yapılıyor"

Bıçağın tamamen el işçiliği olduğunu aktaran Göçeri, "Sapında ise manda boynuzu kullandık. Ben bu mandayı 22 sene boyunca bekledim. Yıllanmış manda olduğu boynuzunun üzerindeki damarlardan da aşikar. Çeliği kadar manda da antika, manda da artık bulunmuyor ve dişi manda boynuzu olması gerekiyor erkek manda boynuzu olmuyor. Gösterdiğimiz herkes beğeniyor, ülkenin protokol kısmına da gösterdik ama ikincisini yerine koyabileceğimiz bir ürün olmadığı için hediye edemedik. Bunun minyatürlerini yapıyoruz ancak bu ayrı bir şey kötü diyen çıkmadı bu güne kadar. Bazı insanlara abes gelecek ama o gün o gece o projeyi çizerken fiyatı da düşünmek zorundaydık. Ben bu projeyi başkalarının tabiri ile delirmiş bu, deli tabiri ile çizdiğimiz bir projeydi. Hatta ustalığını yerinden öğrendim, o yüzden dolayı da biz de isteriz 3 bin lira, 5 bin lira olsun ama bizim ona biçtiğimiz rakam 70 bin lira. Sadece bunların minyatürlerini 40 günde yapıyoruz. Yaklaşık 55 gün öğrenim sürecim oldu, Topkapı Sarayına iki kez daha gitmek zorunda kaldım, ilkinde fotoğraf çekmenize izin vermediler. Hemen hemen 7 ayı buldu bunu yapmam" ifadelerine yer verdi.