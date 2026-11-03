ESTÜ öğrencisi Özmanav, Gagarin yarışmasında Başarı Azmi ödülünü İstanbul'da aldı - Son Dakika
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ESTÜ öğrencisi Özmanav, Gagarin yarışmasında Başarı Azmi ödülünü İstanbul'da aldı

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ESTÜ öğrencisi Özmanav, Gagarin yarışmasında Başarı Azmi ödülünü İstanbul\'da aldı
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ESTÜ öğrencisi Emre Can Özmanav, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği Yuri Gagarin-Efsane İnsan makale yarışmasında Başarı Azmi kategorisinde ödül kazandı. Ödülünü İstanbul'daki törende alan Özmanav, konserde Peter Theremin ile Moskova Geceleri'ni çaldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emre Can Özmanav, "Yuri Gagarin-Efsane İnsan" makale yarışmasında ödül kazandı.

Özmanav Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen yarışmanın "Başarı Azmi" kategorisindeki ödülünü, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalachev'in özel davetiyle İstanbul'daki St. Petersburg Salonu'nda düzenlenen törende, özel hediyelerle birlikte aldı.

Başkonsolos Kalachev ile sohbet eden Özmanav, teşekkürlerini ileterek Rus kültürüne ve teknolojisine genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirtti.

Ödül töreninin ardından Rusya Başkonsolosluğu'nda konser düzenlendi.

Dünyaca ünlü Rus fizikçi Leon Theremin'in torunu Peter Theremin "theremin" adlı müzik aletiyle Türk piyanist Dengin Ceyhan eşliğinde klasik ve Türk eserlerini seslendirdi.

Konser sırasında grand piyanonun başına geçen Özmanav, ESTÜ'deki piyano hocası Dr. Amine Aygistova ile çalıştığı "Moskova Geceleri" adlı Rus şarkısını Peter Theremin ile birlikte çaldı.

Özmanav'ın performansı salondaki davetlilerden beğeni ve alkış aldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatYuri GagarinEmre CanİstanbulMoskovaEğitimRusyaSon Dakika

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