Etnospor\'da sanat ve mirasın buluşması: "Gölgeryel" ziyaretçileri büyüledi

Dört gün boyunca festival alanının en çok ilgi gören figürü haline gelen Gölgeryel, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel hafızasını çağdaş sanatla birleştiren özel bir proje olarak öne çıktı.

"Gölgeryel", ismini taşıdığı anlamla da ziyaretçilerini etkiledi: Sessiz ama hızlı, gölge gibi süzülen bir rüzgar… Bu etkileyici kavram, eserin ruhunu yansıttı. At, sanatçılar Elif Erdem ve Serra Erdoğan ile öğrencileri Reyyan Gören ve Mina Gevrek'in birlikte yürüttüğü yaratıcı bir çalışmayla şekillendi. Her bir fırça darbesi, Anadolu'nun kadim izlerini modern yorumlarla yeniden gün yüzüne çıkardı.

Gölgeryel'in doğuşuna sadece sanatçılar değil, aynı zamanda pek çok kıymetli isim de tanıklık etti. Sayın Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve TGSP Başkanı Ali Haydar Usta Osmanoğlu, bu eşsiz eserin ortaya çıkış sürecine bizzat katılarak sadece birer imza değil, sanatın hafızasına kazınacak hatıralar bıraktılar. Onların dokunuşları, esere manevi bir anlam daha kazandırdı.

Zamanın izini süren Gölgeryel, dört gün boyunca binlerce ziyaretçinin ilgisini çekti, sayısız fotoğrafın konusu oldu ve Etnospor'un yeni maskotu haline geldi. Sanatla yoğrulan bu özgün eser, sadece bir festival süsü değil, aynı zamanda kültürel bir taşıyıcı, bir hatırlatıcı ve bir buluşma noktası oldu.

Gölgeryel'in ayak izleri, sadece festival alanında değil, hafızalarda da iz bırakmaya devam edecek. Anadolu'nun rüzgarı, sessizce ama güçlü bir şekilde bir kez daha hayat buldu.