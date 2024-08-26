ETTDER Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi Kapanış Konferansına Katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

ETTDER Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi Kapanış Konferansına Katıldı

ETTDER Balkanlar\'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi Kapanış Konferansına Katıldı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi kapsamındaki kapanış konferansına davetli olarak katıldı. Konferansta ETTDER yönetim kurulu üyeleri, projenin çıktıları olan Edirne'nin tarihi turistik yerlerinde gerçekleştirilen 3D mapping çalışmalarının videolarını sergiledi.

26.08.2024 17:16
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Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ( ETTDER) " Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek" Projesi kapsamındaki kapanış konferansına katıldı

ETTDER'den yapılan açıklamaya göre dernek yönetim kurulu üyeleri, Bulgar Telgraf Ajansının (BTA) organize ettiği "Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek" Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Dobriç kentinde gerçekleştirilen kapanış konferansına davetli olarak katıldı.

ETTDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, konferansın kapanış paneli olan "Smarter Europe" bölümünde konuşmacı olarak yer aldı.

Güler, Interreg Sınır Ötesi İşbirliği programlarının olumlu etkilerini, geleceğe yönelik dijitalleşme ve akıllı uygulamaların önemini vurguladı.

Ayrıca, ETTDER'in Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile ortak yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın ikinci teklif çağrısı kapsamında hayata geçirilen "Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors – Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlanması" adlı projenin çıktıları olan Edirne'nin tarihi turistik yerlerinde gerçekleştirilen 3D mapping çalışmalarının videoları, konferans süresince canlı yayında ve arka planda gösterildi.

Konferansa, Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'dan birçok INTERREG Programları uzmanı ve yöneticisi de katılım sağladı. Ayrıca Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Balkan Haber Ajansları Başkanı Serdar Karagöz de açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan gelen birçok STK temsilcisi ve belediye başkanı, sınır ötesi projelerin etkilerini anlatmak amacıyla konuşmacı olarak yer aldı. ETTDER Yönetim Kurulu üyeleri Ali Karapire ve Bülent Bacıoğlu da konferansa katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat ETTDER Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi Kapanış Konferansına Katıldı - Son Dakika

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