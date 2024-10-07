Euromos Antik Kenti'nde Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Euromos Antik Kenti'nde Kazılar Devam Ediyor

Milas'taki Euromos Antik Kenti'nin tiyatrosu, kazılarla eski ihtişamına kavuşacak.

07.10.2024 11:17
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Zeus Lepsynos Tapınağı'nın da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nin tiyatrosu, yürütülen kazı çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşacak.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında gösterilen ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Euromos Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkartılan eserler tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Karia döneminin önemli merkezlerinden olduğu değerlendirilen tarihi alanda agora, tapınak, surlar, tiyatro ve hamam bölümlerinde yapılan kazı çalışmalarıyla kentin geçmişine ilişkin bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Kazı Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, kentte bu yıl agora, Roma hamamı ve Euromos Tiyatrosu'nda çalışma yürüttüklerini söyledi.

En önemli çalışma alanlarından birinin tiyatro olduğunu belirten Kızıl, tiyatronun neredeyse bütün bölümlerinin ortaya çıkarılarak ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir konuma getirileceğini ifade etti.

Helenistik döneme ait tiyatronun 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Kızıl, "Daha önce sondaj kazısı yaptık ve tiyatroda önemli verilere ulaştık. Burada bir soylu koltuğu bulduk. Koltuk şu an Milas Müzesi'nde." dedi.

Kızıl, tiyatroda yürütülen çalışmalarda önemli verilere ulaşmayı beklediklerini dile getirerek, orkestranın ortasında ya da basamakların ön tarafında sunak bulmayı ve maskların çıkmasını ümit ettiklerini anlattı.

1,5 yılda tamamlanacak

Tiyatroyu antik dönemdeki eski ihtişamına kavuşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Kızıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiyatronun üst sıra basamakları korunmuş, bir kısmı kaymış vaziyette. Toprağın altında kalan kısımları daha iyi durumda. Orta kısımda oturma sıraları eksik oraları tamamlıyoruz. Antik dönemde olduğu haliyle düzenlemesini yapıyoruz. Daha sonra üst sıradaki tüm oturma basamakları yerinden alarak antik dönemdeki teknikle yerine koyacağız. Daha sonra orkestra ve sahne kısmında kazı çalışması yapacağız."

Tiyatrodaki çalışmaları 1,5 yıl içerisinde tamamlayarak sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir alan haline getirmeyi planladıklarını aktaran Kızıl, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında ise Roma hamamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Selimiye Mahallesi'nde milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen Euromos Antik Kenti, Anadolu'nun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınakları arasında gösterilen "Zeus Lepsynos"a da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Milas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Euromos Antik Kenti'nde Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika

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