Dörtyol ilçesinde Ağımı Örüyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi kapsamında düzenlenen kursa katılanlara sertifikaları verildi.
Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Ahmet Özel, kursta 20 kadının 152 saat eğitim gördüğünü söyledi.
Projeyi başarıyla tamamlayan kadınların meslek sahibi olduğunu aktaran Özel, projelerin geliştirilerek devam edeceğini belirtti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem de mesleki eğitim ağırlıklı kurslara önem verdiklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından kursu tamamlayan 20 kadın sertifikalarını aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Dörtyol'da Ağımı Örüyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi tamamlandı - Son Dakika