Evci Şelalesi Yeniden Akmaya Başladı

Yozgat merkeze bağlı Evci köyünde bulunan Evci Şelalesi, eriyen kar suları ve yağmurun ardından yeniden çağlamaya başladı.
Kent merkezinin içme suyunu karşılayan Cemil Çiçek Musabeyli Barajı'nı besleyen şelale, bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle kurudu.
Eriyen kar suları ve yağmurun ardından yeniden akmaya başlayan şelale dronla görüntülendi.
Vadi boyunca 5 kilometre uzanan derede oluşan şelaleden akan su, Cemil Çiçek Musabeyli Barajı'na kadar ulaşıyor.
Yeniden çağlayan şelale, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.
