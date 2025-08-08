Evsel Atıklardan Müzik Aletleri Üretiyor

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı Emrah Kaya, evsel atıklardan ürettiği çalgılarla geri dönüşümün önemine dikkati çekiyor.

Çocukluğunda annesi Hatice Korkmaz'ın ormandan topladığı ağaç parçalarıyla ürettiği nefesli çalgılardan etkilenen Kaya, müzikle yaşamayı hobi haline getirdi.

Yıllar içerisinde müziği hayatının en önemli unsuru haline getiren Kaya, eğitim hayatında da müzikten vazgeçmedi.

Halen müzik öğretmeni olarak Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan Kaya, aynı zamanda gövdesi kamış, uç kısmı da sığır boynuzundan yapılan ve yörede geçmişte çalındığı bilinen çimonun yapım ustalığını sürdürüyor.

Kaya, unutulmaya yüz tutmuş nefesli ve vurmalı çalgılara olan ilgisini sürdürürken, evsel atıkları bir araya getirerek çeşitli müzik aletleri de üretiyor.

Yağ ve salça tenekeleri, un eleği, yoğurt kabı gibi kullanılabilir çok sayıda atıktan yararlanan Emrah Kaya, doğaya ve kültüre sahip çıkarak ürettiği müzik aletleriyle girdiği bazı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

Kaya, AA muhabirine, doğada kaybolmayan ürünlerin çöpe atılmasını engellemek için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Tenekeden yaylı ve vurmalı çalgılar, pipet gibi ürünlerden de nefesli çalgılar yaptığını dile getiren Kaya, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sıfır atık yarışması vardı, orada birinciliğim var. Tenekeden Şanlıurfa bölgesinde kullanılan rıbaba, salça tenekesinden rebap yaptım. Pipetle ilgili çalışmalarımız var. Pipetten çam düdüğü mantığında kavallar yapabiliyor, onları çalabiliyorum." diye konuştu.

Kaya, yoğurt kabına deri gerdirip iplerle de saz teli yaparak bağlama benzeri müzik aleti yaptığını ifade ederek, sıfır atığın önemini öğrencilerine ve çocuklarına öğretmeye çalıştığını aktardı.

"Şu an 120'ye yakın çalgı derledim"

Farklı şehir ve köyleri gezerek unutulmuş ya da kaybolmak üzere olan çalgılara dair çalışması bulunduğuna değinen Kaya, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 18 yıldır annemden de öğrendiğim gelenekle Anadolu'nun birçok yerini taradım. Hemen hemen gitmediğim bölge kalmadı. Yörelerde unutulmuş, kaybolmuş, çalanı, söyleyeni ve yapanı azalmış çalgıları tespit ettim. Bunu yaparken gerek yazılı kaynaklardan faydalandım, gerekse köyün yaşlılarıyla ve ileri gelenleriyle görüştüm. Eğer o çalgıyı yapan ya da icra eden yoksa o çalgıyı kendim yaptım, sonra da icra etmeye çalıştım. Bu şekilde TRT Türkü radyosunda da 25 bölümlük 'dünden bugüne sazlarımız' adlı bir program yaptım. Şu an 120'ye yakın çalgı derledim."

Müzik hayatında en büyük destekçisinin annesi olduğuna işaret eden Kaya, "Anneme çok şey borçluyum. Beni bugüne kadar getirdi, büyüttü. Bana sanatım konusunda da bir yol açtı. Kendisine sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın annesi 72 yaşındaki emekli öğretmen Hatice Korkmaz da oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Geçmişin unutulmaması gerektiğine değinen Korkmaz, "Kendimde eskiden olan şeyleri yazmaya, bir araya getirmeye çalışıyorum. Yani torunlarımız, çocuklarımız unutmasın diye. Oğlumla çok gurur duyuyorum, müziği de çok seviyorum." dedi.