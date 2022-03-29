"Expo 2021 Hatay"ın açılış programı belirlendi - Son Dakika

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki defa ertelenen ve 1 Nisan'da başlayacak "Expo 2021 Hatay"ın açılış programı belirlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, programların 31 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Expo Antakya Alanında başlayacağı belirtildi.

Programların 1 Nisan Cuma günü İskenderun Expo Alanı'nda devam edeceği ifade edilen açıklamada, gün içindeki etkinliklerin ardından saat 21.00'de şarkıcı Göksel'in sahne alacağı kaydedildi.