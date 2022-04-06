Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

06.04.2022 18:12

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarına, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarına, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının arefe günü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kitap Fuarı, 1 ay süreyle vatandaşların ziyaretine açık olacak. Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde bulunan alana kurulan Kitap Fuarı'nda 66 seçkin yayınevinin standı bulunuyor. Bu standlarda kitapseverler roman, şiir, hikaye gibi pek çok türde kitabı bulabiliyor. Ayrıca birbirinden değerli yazarların imza günlerinin de düzenleneceği Kitap Fuarında, kitapseverler sevdikleri yazarlara, şairlere kitaplarını imzalatma imkanı bulacak.

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

YORUMLAR
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Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika


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