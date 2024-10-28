Fabrika Çalışanları Tarihi Kazılara Katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fabrika Çalışanları Tarihi Kazılara Katıldı

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Düzce'deki Konuralp Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarına Standard Profil fabrika çalışanları el birliğiyle destek verdi. Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan çalışmalara toplumun farklı kesimlerinden insanlar katkıda bulundu.

28.10.2024 13:50  Güncelleme: 13:57
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Fabrika çalışanları bu sefer tarih mesaisinde

Antik kentte tarihi mesai

DÜZCE - Düzce'de kazı çalışmaları devam eden Konuralp Antik kentin tarihi gün yüzüne çıkarttma çalışmalarına Standard Profil fabrika çalışanları da destek verdi.

Düzce Belediyesi'nin önderliğinde Konuralp Antik Kentinde ki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tarihin gün yüzüne çıkartıldığı bölgede ki kazı çalışmaları da yediden yetmişe herkesin destek verdiği bir olaya dönüştü. Genci, yaşlısı Düzce'nin tarihinin gün yüzüne çıkartmak için uğraşırken, Standard Profil fabrika çalışanları da eline kazma kürek alarak kazı çalışmasına destek verdi.

Standard Profil idari işler yöneticisi Olcay Özgiray, kazı çalışmalarına destek olduklarını belirterek, "Standard Profil İyilik Hareketi olarak sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktayız. Bugün de Konuralp antik kentinde devam eden kazı çalışmalarına destek olmak için buradayız. Daha önce de bir çok sosyal sorumluluk projesine katıldık. Serebral Palsi çocukları için panayır yaptık. Kaynaşlı'da Standard Profil ormanı için ağaç diktik. Maraş depremlerinde uzman ekiplerimiz ile arama kurtarmada görev aldık. Önünüzdeki hafta gerçekleşecek büyük İstanbul maratonunda da Hataylı depremzede çocuklar için koşacağız. Standard Profil iyilik hareketine gönüllü olarak destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fabrika Çalışanları Tarihi Kazılara Katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fabrika Çalışanları Tarihi Kazılara Katıldı - Son Dakika

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