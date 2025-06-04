Faslı İkiz Kardeşler KBÜ'den Başarıyla Mezun Oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Faslı ikiz kardeşler Ouissam ve Ouissal Ouakki, lisans eğitimlerini birincilik ve ikincilikle tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin 100'den fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparak uluslararasılaşma vizyonunu her geçen gün güçlendirmeye devam ettiği belirtilerek, fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi Ouissam Ouakki ile bölüm ikincisi Ouissal Ouakki kardeşler, akademik başarıları ve uyum süreçleriyle örnek gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ouissam Ouakki, Karabük Üniversitesini 4 yıl önce kazanarak Fas'tan Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi olduğunu belirten Ouakki, "İlk başlarda zorlandım ama hocalarımızın ilgisi sayesinde kısa sürede adapte oldum. Türkiye'de okumak gerçekten harika. Eğitim kalitesi çok iyi. Karabük Üniversitesi, birinci tercihimdi ve herkese öneriyorum. Yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. Eğitim hayatıma Türkiye'de veya başka bir ülkede devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk dizileriyle Türkçeyi öğrendik"

Bölüm ikincisi olan Ouissal Ouakki de Fas'ta tıp eğitimi alma imkanlarının olmadığını ifade ederek, Karabük Üniversitesine geldiğimde doğru yerde olduğumu anladığını belirtti.

Türkçe öğrenme sürecinde en büyük desteği Türk dizilerinden aldığına dikkati çeken Ouissal, şöyle konuştu:

"Başlangıçta Türkçe bilmiyorduk ama dersler, arkadaşlarımız ve diziler sayesinde öğrenmeye başladık. Bölümümüz zordu, bu yüzden dört yıl boyunca tamamen derslerimize odaklandık. Tüm arkadaşlarıma bu üniversiteyi tavsiye ediyorum. Eğitim kalitesi çok yüksek, hocalarımız gerçekten çok ilgiliydi."

Mezuniyet töreninde yemin ederek kep atan Faslı ikiz kardeşler, Karabük Üniversitesinde geçirdikleri 4 yıl boyunca yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını kaydetti. İkizler, kendilerine bu imkanı sunan üniversite yönetimine ve akademik kadroya teşekkür etti.