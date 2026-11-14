Fatih Sultan Mehmed'in Homeros ve Troya ilgisi Troya Müzesi'nde ele alındı - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmed'in Homeros ve Troya ilgisi Troya Müzesi'nde ele alındı

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Fatih Sultan Mehmed\'in Homeros ve Troya ilgisi Troya Müzesi\'nde ele alındı
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Troya Müzesi'nde Prof. Dr. Hamdi Şahin'in konferansında Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros ve Troya ilgisi ele alındı. Konferansa Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı.

Troya Müzesi'nde Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros'a ve Troya'ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı.

Prof. Dr. Hamdi Şahin'in Troya Müzesi'nde gerçekleştirdiği konferansta, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros'a ve Troya'ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı. Konferansa; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı. Tarihin, kültürün ve edebiyatın binlerce yıllık izlerini bir araya getiren bu buluşmada, Homeros'un dünyasından Fatih Sultan Mehmed Han'ın Troya'ya uzanan ilgisine farklı bir perspektiften bakıldı.

Kaynak: İHA
İsmail KaşdemirYerel HaberlerKültür SanatEtkinliklerÇanakkaleGeliboluGüncelSon Dakika

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