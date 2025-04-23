Fatma Gündoğdu 25. Yılını Kutladı

Bursa'da sanatçı Fatma Gündoğdu 25'inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile aynı sahneyi paylaştı.

Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Vedat Kandemiroğlu ve Fatma Gündoğdu birlikte seslendirdikleri "Sorma ne haldeyim" şarkısı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Konserde "Ayva çiçek açmış", "Unutamam seni" ve "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim" gibi şarklara da sanatseverler zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda Gündoğdu ve Kandemiroğlu alkışlandı.